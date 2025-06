FC Schalke 04: DFB teilt Entscheidung mit! Jetzt wissen alle Bescheid

Für den FC Schalke 04 hat die Saisonvorbereitung 2025/26 bereits begonnen. Neu-Trainer Miron Muslic bereitet seine Mannschaft schon vor. Bald stehen auch ein Trainingslager und viele Testspiele statt, damit der neue Coach sich einen ersten Eindruck von seiner Mannschaft machen kann.

Denn der Saisonstart rückt schneller näher, als man es gewohnt ist. In rund einem Monat ist es so weit. Auch in Sachen DFB-Pokal hat der FC Schalke 04 jetzt Gewissheit. Denn der DFB hat eine wichtige Verkündung gemacht.

FC Schalke 04: DFB verkündet Pokal-Entscheidung

Seit einigen Wochen steht fest, dass der FC Schalke 04 in der 1. Runde des DFB-Pokals auf den 1. FC Lokomotive Leipzig trifft. Es ist das erste Pflichtspiel zwischen den beiden Traditionsklubs. Vorher gab es vier Begegnungen im Pokal (ein Sieg, eine Niederlage) und in der Bundesliga (ein Sieg, ein Remis) gegen den Vorgängerverein VfB Leipzig.

Nun gibt es das Duell in der ersten Pokalrunde. Für das Auswärtsspiel des Zweitligisten hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch (25. Juni) eine zeitgenaue Terminierung verkündet. So werden die Königsblauen am Sonntag, dem 17. August, um 15.30 Uhr in Leipzig antreten.

Die Partie wird im Bruno-Plache-Stadion ausgetragen. Dort haben bis zu 12.500 Fans Platz. Die Vorfreude beim Regionalligisten ist groß. Trainer Jochen Seitz: „Es war mit eins der Lose, die ich mir gewünscht habe. Ein Traditionsverein, bei dem ich selbst gespielt habe. Ich weiß, worum es bei Schalke geht. Ein Super-Los.“

Wie weit kommt S04 im Pokal?

Für die Fans des FC Schalke 04 wird es auch schon bald erste Infos bezüglich der Tickets geben. Der Traditionsklub teilte mit, dass die Anhänger über die Social-Media-Kanäle informiert werden.

Neben einer besseren Liga-Saison als zu den zwei Jahren davor wollen die Schalker auch im DFB-Pokal so weit wie möglich kommen. In den vergangenen vier Jahren ist S04 immer in der 2. Runde rausgeflogen. Der letzte Pokalsieg des FC Schalke 04 ist schon 14 Jahre her. 2011 gewann Königsblau im Finale mit 5:0 gegen den MSV Duisburg.