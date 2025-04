FC Schalke 04: Fans platzt die Hutschnur! Heftige Reaktion nach Regensburg-Blamage

Es hatte auf dem Papier alles so einfach ausgesehen. Mit einem Sieg gegen den Tabellen-Letzten hätte der FC Schalke 04 sein Punktekonto auf 40 geschraubt. Das von Trainer van Wonderen viel zitierte Minimalziel wäre erreicht gewesen.

Die bittere Wahrheit zeigte sich dann allerdings auf dem Platz. Gegen das abgeschlagene Schlusslicht fand der FC Schalke 04 zu keinem Zeitpunkt richtig ins Spiel. Stattdessen kassierte man eine abermals blamable Niederlage, die die Fans kochen ließ.

FC Schalke 04: Schlusslicht muckt auf

Vor einer Woche hatte Regensburg von der SV Elversberg gleich sechs Tore eingeschenkt bekommen. Der erneute Gang in die 3. Liga ist kaum noch abzuwenden. Doch wer sich auf S04-Seite Hoffnung gemacht hatte, dass auch Schalke die Regensburger-Talfahrt ausnutzen könnte, der wurde bitter enttäuscht.

Die Knappen kamen schon nicht gut in die Partie, fielen wie so oft durch fehlende Ideen auf. Regensburg dagegen nutzte eine Schwachstelle des FC Schalke 04 – und die heißt aktuell Justin Heekeren. Beim 0:1 sah der Keeper nicht gut aus (hier mehr dazu lesen).

In den vergangenen Wochen bäumten sich die Schalker nach Rückständen immerhin wieder auf. Doch auch das geschah in Regensburg nicht. Man kam kaum zu Chancen. Die Quittung gab es in der Nachspielzeit, als der Jahn S04 auskonterte Dejan Galjen den Ball durch die Beine von Heekeren zum 0:2 ins Netz schob.

Fans können es nicht fassen

Die Beschwerdewelle rollte schon während des Spiels in den sozialen Netzwerken über die Knappen hinweg. Doch spätestens mit dem zweiten Gegentor und dem kurz darauffolgenden Abpfiff platzte auch dem letzten königsblauen Anhänger die Hutschnur:

„Lächerlicher Haufen. Kannst im Sommer 15 neue Spieler holen.“

„Versager.“

„Einfach maximal respektloser Auftritt gegenüber den Fans, die vor Ort waren.“

„Schämt euch.“

„Ihr seid eine Schande!“

„Nur noch 5x die Scheiße antun, dann ist die Saison endlich vorbei.“

FC Schalke 04: Knüppelhartes Programm

Besonders entmutigend: das krasse Programm in den kommenden Wochen. Da geht es mit dem HSV, Kaiserslautern und dem SC Paderborn ausnahmslos gegen Aufstiegsaspiranten. Die bange Sorge der S04-Fans: Wie sollen wir da in dieser Verfassung Punkte holen?