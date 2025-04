Regensburg – Schalke 04: Bank-Kracher – van Wonderen hat sich entschieden

Gut eine Stunde vor Anpfiff wird es traditionell zum ersten Mal spannend. Dann verkünden die Vereine die Startaufstellung und die Fans checken schnell, was sich die Trainer für das Spiel überlegt haben. Spätestens ab da wird auch schon leidenschaftlich diskutiert. So war es vor dem Spiel zwischen Regensburg und Schalke 04.

Doch insbesondere bei den Knappen-Fans wanderten die Blicke von der Startaufstellung schnell zu den Namen auf der Bank. Denn dort hatte Trainer Kees van Wonderen bei Regensburg gegen Schalke 04 (hier mehr zum Spiel lesen) die ein oder andere Überraschung parat.

Regensburg – Schalke 04: Rückkehrer bejubelt

Da wäre zum einen Ilyes Hamache. Der Sommerzugang hatte sich im Februar an der Achillessehne verletzt. Die Verletzung sah zunächst so schwerwiegend aus, dass selbst der Verein davon ausging, Hamache würde in dieser Spielzeit keinen Einsatz mehr absolvieren können.

Doch zur Abwechslung gab es bei den Knappen auch mal gute Nachrichten aus dem Krankenlager. Schneller als erwartet kehrte Hamache auf den Platz und ins Teamtraining zurück. Van Wonderen hatte den Flügelflitzer unter der Woche noch ausgiebig gelobt und einen möglichen Kaderplatz bei Regensburg gegen Schalke 04 angedeutet. So kam es dann auch.

Debütant auf der Bank

Und noch ein interessanter Name fiel den S04-Fans beim Blick auf die Bank auf. Denn auch Tidiane Toure gehörte zum Spieltagskader der Profis – zum allerersten Mal. Toure war vergangenen Sommer aus der Kölner Jugend nach Gelsenkirchen gewechselt, kam hier aber zunächst für die U23 zum Einsatz.

Doch weil auf der Position des Rechtsverteidigers der Schuh zuletzt drückte, trainierte er unter der Woche bereits mit den Profis mit. Schon da wurde gemutmaßt, ob er gegen Regensburg dabei sein könnte. Denn Adrian Gantenbein ist gesperrt und Taylay Bulut war wochenlang krank. So geht van Wonderen auf Nummer sicher, sollte Bulut bei Regensburg – Schalke 04 noch nicht 90 Minuten durchhalten können.