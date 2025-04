Regensburg – Schalke 04: Offiziell! DFB-Entscheidung gefallen

Erst am Sonntag hat das Warten für die Fans des FC Schalke 04 ein Ende, ehe sie ihren Verein endlich wieder spielen sehen. Für die Knappen steht die weiteste Auswärtsreise der Saison an. Die Partie Regensburg gegen Schalke steht auf dem Plan.

Beim Jahn sind die Knappen der haushohe Favorit. Doch überraschende Rückschläge wären beim S04 ja auch nichts Neues. Einen Tag vor dem Spiel zwischen Regensburg und Schalke hat sich jetzt der DFB mit einer Entscheidung gemeldet.

Regensburg – Schalke: ER pfeift

Die Frage nach dem Schiedsrichter wird immer heiß diskutiert. Zumal die Knappen in jüngster Vergangenheit nicht immer mit den Entscheidungen der Offiziellen glücklich waren. Nach dem Spiel gegen Fürth beispielsweise echauffierten sich die Fans deutlich über die Leistung der damaligen Referees (hier mehr lesen).

Wolfgang Haslberger hingegen bot den S04-Fans bisher keine große Angriffsfläche. Und dabei bleibt es im Idealfall auch nach Sonntag. Denn Haslberger pfeift die Begegnung zwischen Regensburg und Schalke. Das verkündete der DFB auf seiner Website.

+++ Auch spannend: Aus beim FC Schalke 04 – Kaminski spricht Klartext +++

Ihm zur Seite stehen die Linienrichter Christan Ballweg und Dominik Jolk. Als vierter Offizieller agiert Manuel Bergmann, während Florian Lechner bei strittigen Situationen aus dem Kölner Keller zugeschaltet wird.

S04 mit positiver Bilanz

Haslberger und Schalke kennen sich bereits. Insgesamt drei Partien mit S04-Beteiligung pfiff der 32-Jährige bereits. Die Knappen sind dabei noch ungeschlagen. 2022 gab es in der ersten Pokalrunde ein 4:1 Sieg in Villingen. Vergangene Saison feierte man einen 2:1-Sieg in Nürnberg. In dieser Spielzeit spielte man zudem 2:2 beim Hamburger SV.

Weitere Nachrichten gibt es hier:

Positive Erinnerungen an Haslberger hat auch der Jahn. Bei der bisher einzigen Partie unter seiner Leitung gab es 23/24 in der 3. Liga einen 2:0-Sieg gegen den SSV Ulm. Wessen Haslberger-Serie bei Regensburg gegen Schalke reißt, bleibt abzuwarten.