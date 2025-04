Ermittlungen laufen! Ex-Schalke-Star in Skandal verwickelt?

Immer wieder Italien! Die Serie A ist vor allem für knallhartes Verteidigen und emotionalen Fußball bekannt. Doch leider auch immer für Wettskandale. Und jetzt steckt auch ein ehemaliger Schalke-Star mit drin.

Weston McKennie kickte von 2016 bis 2021 für den FC Schalke 04, wechselte anschließend zu Juventus Turin. Der Wechsel brachte dem Klub über 25 Millionen Euro (inklusive Leihgebühr) ein – der letzte fette Verkauf. Doch jetzt ermittelt die Mailänder Staatsanwaltschaft unter anderem gegen ihn.

Ex-Schalke-Star McKennie im Visier

Was ist passiert? Die Staatsanwaltschaft Mailand hat Ermittlungen gegen zwölf aktuelle und ehemalige Spieler aus Italiens höchster Fußballliga aufgenommen. Unter diesen befindet sich auch McKennie.

Wie die Nachrichtenagenturen ANSA und AGI berichten, gehe es bei den Ermittlungen um Wetten auf mutmaßlich illegalen Plattformen. Die Vorfälle sollen sich in der Zeit von 2021 bis 2023 ereignet haben. Zwar hätten die Beschuldigten auf Sportereignisse, allerdings nicht auf Fußballspiele gewettet, was den Skandal rund um den Ex-Schalke-Spieler wohl noch größer gemacht hätte.

Staatsanwaltschaft greift durch

Die Staatsanwaltschaft gab außerdem bekannt, dass man in diesem Fall fünf Personen unter Hausarrest gestellt habe. Diese hätten die illegalen Plattformen aus einem Juweliergeschäft heraus organisiert. Von den verdächtigten Fußballern befinde sich allerdings niemand darunter. Diese hätten lediglich auf den illegalen Plattformen gespielt und für diese bei anderen Fußballern geworben.

Welche Strafen auf die Fußballer um McKennie warten würden, bleibt abzuwarten. Berichten zufolge drohen Geldstrafen sowie ein Disziplinarverfahren durch den italienischen Fußball-Verband.

Bei Juventus Turin ist McKennie seit seinem Abschied von Schalke zum Stammpersonal gereift. In dieser Saison glänzt der Mittelfeldspieler in der Zentrale, konnte auch schon zwei Tore und drei Vorlagen beisteuern. Zudem durfte er Juventus gegen Inter Mailand als Kapitän aufs Feld führen.