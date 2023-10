FC Schalke 04: Kommt jetzt endlich die Wende? Licht am Ende des Tunnels für Ex-S04-Star

Dieser Verlust tat den Fans des FC Schalke 04 besonders weh. Trotz des Abstiegs in die 2. Liga hofften sie, dass einige Profis der Mannschaft erhalten bleiben. Besonders Leihprofis wie Moritz Jenz oder Tom Krauß hatten sich zu Fanlieblingen entwickelt.

Letztlich konnten sich die Knappen derartige Deals als Zweitligist allerdings nicht leisten. Stattdessen zog es sie zu anderen Vereinen. Dort lief es aber nicht für alle ehemaligen Spieler des FC Schalke 04 nach Plan. Für Tom Krauß könnte nun die Wende anstehen.

FC Schalke 04: Horror-Start für Ex-Star

Statt bei den Knappen zu bleiben, ging es für Krauß zum FSV Mainz 05. Mit seinen Leistungen im königsblauen Trikot hatte er sich für einen Stammplatz beim Bundesligisten empfohlen. Kaum angekommen, erlebte er aber gleich den nächsten Horror.

Auch interessant: Fans reiben sich verwundert die Augen – sie staunen nicht schlecht

Denn Mainz, in der vergangenen Saison knapp nicht für Europa qualifiziert, legten einen Fehlstart nach Maß hin. Aus den ersten sieben Spielen gab es nur zwei Punkte. Damit ist man Vorletzter. Für Krauß doppelt bitter: Der Ex-Spieler des FC Schalke 04 musste sich zunächst mit der Joker-Rolle zufrieden geben.

Wende bahnt sich an

Lediglich 233 Bundesligaminuten stehen für den FSV bisher in der Vita. Immerhin: Jetzt könnte sich die Wende anbahnen. Denn bei den Mainzern muss nach dem verkorksten Start etwas passieren, das ist klar. Und dafür stellte Trainer Bo Svensson Krauß zuletzt gegen Gladbach von Anfang an in die Startelf.

Zu einem Sieg reichte es zwar nicht – aber immerhin zum zweiten Punkt der Saison. Krauß zeigte dabei eine solide Leistung und empfahl sich für weitere Einsätze als Stammspieler. Nach der Länderspiele steht gleich mal das Duell gegen Bayern München an.

FC Schalke 04: Gemeinsamkeiten mit Krauß

Ähnlich wie für Mainz und Krauß sieht es auch auf Schalke aus. Statt um die Aufstiegsränge zu kämpfen steht S04 gerade am Ende der Tabelle. Um dies nach der Pause zu korrigieren, installierte man Karel Geraerts als neuen Trainer.

Weitere Nachrichten für dich:

Nun geht es darum, endlich Ergebnisse einzufahren. Sonst könnte die aktuelle Spielzeit enorm bitter werden. Das gilt für Krauß ebenso wie für den FC Schalke 04. Doch bei beiden gibt es nun Licht am Ende des Tunnels.