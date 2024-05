FC Schalke 04: Trainer-Hammer offiziell – S04 schaut ganz genau hin

Paukenschlag in der 2. Bundesliga. Nur noch neun Punkte sind in dieser Saison zu vergeben. Dabei zeichnet sich immer mehr ab, dass es der FC Schalke 04 mit dem Klassenerhalt doch schaffen könnte. Doch für einen Konkurrenten sieht es gerade richtig bitter aus.

Deshalb hat Wehen Wiesbaden nun zu einer radikalen Maßnahme im Abstiegskampf gegriffen. Wenige Wochen vor dem Saisonfinale feuert der Konkurrent des FC Schalke 04 seinen Trainer Markus Kauczinski! Bekommt S04 die Auswirkungen nochmal zu spüren?

FC Schalke 04: Konkurrent gibt Trennung bekannt

Am Ende hatte er nicht mehr viele Argumente auf seiner Seite. Mit einer Sieglos-Serie von sieben Spielen in Folge ist Wehen Wiesbaden zuletzt tief in den Abstiegsstrudel geschlittert. Statt komfortablem Klassenerhalt findet man sich plötzlich auf dem Relegations-Rang wieder. Die Verantwortlichen sahen sich zum Handeln gezwungen.

Und das taten sie am Sonntag dann auch, kurz nachdem der SVWW eine 2:0-Führung gegen Greuther Fürth verspielt und mit 3:5 verloren hatte. Der Verein stellte Markus Kauczinski mit sofortiger Wirkung frei. Der Bonus, vergangenen Sommer mit dem Klub aufgestiegen zu sein, half dem Übungsleiter nicht mehr.

Impulse für den Endspurt

Auf Kauczinski, einst Trainer in der Jugend des FC Schalke 04, folgen interimsweise die bisherigen Co-Trainer Nils Döring und Giuliano Modica. Ob ein externer Trainer für die letzten drei Spiele kommt, bleibt offen. Von dem Schritt erhofft sich die Vereinsführung „neue Impulse“ im Liga-Endspurt.

Und hier wartet auf Wehen Wiesbaden ein Mammut-Programm. Erst gastiert Aufstiegskandidat Holstein Kiel in Hessen. Dann geht es nach Braunschweig zum Abstiegsknaller. Und am letzten Spieltag schaut Tabellenführer St. Pauli vorbei, der dann den Aufstieg und die Zweitligameisterschaft so richtig feiern will.

FC Schalke 04 nochmal in Bedrängnis?

Fakt ist aber auch: Kiel verlor erst an diesem Spieltag gegen Abstiegskandidat Kaiserslautern. Es ist also nichts unmöglich in dieser Liga. Und sollte Wehen Wiesbaden ähnliches schaffen, könnten auch die Knappen nochmal in Bedrängnis kommen.

In der Tabelle hat der FC Schalke 04 aktuell fünf Punkte Vorsprung auf Wehen und damit auf den Relegationsplatz. Zündet der Trainerwechsel plötzlich, könnte es ein Fight bis zum letzten Spieltag werden.