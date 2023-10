FC Schalke 04: Änderung der Transfer-Strategie? Klub-Boss klärt über Winter-Pläne auf

Der Transfersommer beim FC Schalke 04 war, wie schon in den letzten Jahren, äußerst turbulent. Viele Spieler gingen, viele Spieler kamen – doch das erste Fazit sieht alles andere als gut aus – die neuen Akteure finden sich bisher noch überhaupt nicht passend ein.

Das Hauptziel der Verantwortlichen im Sommer war vor allem die Leihgeschäfte, von denen der FC Schalke 04 in den Jahren zuvor leben musste, zu verringern. Sind die Klub-Bosse damit falsch gefahren?

FC Schalke 04: „Geld dafür ist in jedem Fall da“

In den vergangenen Jahren waren Leihgeschäfte für den FC Schalke 04 der Hauptkern der Transferperioden. Aufgrund der finanziell prekären Lage war nicht mehr drin. Das große Problem: Spieler, die sich hervorragend entwickelt haben und zu Fanlieblingen wurden, konnten nicht gehalten werden. Die prominentesten Beispiele sind wohl Ko Itakura, Moritz Jenz und Tom Krauß.

Deswegen wollte man solche Leihgeschäfte in diesem Sommer verhindern. Das hat man getan. Während in den Transferperioden zuvor viele Spieler per Leihe kamen, war es in diesem Sommer lediglich Yusuf Kabadayi. Werden weitere Leihspieler im Winter folgen? Wirft man die Strategie aufgrund der sportlichen Lage über den Haufen?

++ FC Schalke 04: Knappen-Fans blicken neidisch auf Konkurrenz – „Das Beste, was uns passieren könnte“ ++

„Wir haben für diese Saison ganz klar gesagt: Wir wollen den Anteil der Leihspieler deutlich zurückfahren. Das haben wir getan. Das heißt aber nicht, dass wir im Winter nicht auch bereit wären, ein oder zwei Spieler zu leihen, wenn wir glauben, dass das in dem Moment den Unterschied macht“, betonte Aufsichtsratsboss Axel Hefer gegenüber Sky. „Das Geld dafür ist in jedem Fall da“, ergänzte er.

Anpassungen im Winter erneut dringend nötig?

Derzeit kommen bei den S04-Fans wohl einige Erinnerungen aus dem letzten Jahr hoch. Denn vor knapp einem Jahr lagen die Knappen auch am Boden und viele Anhänger hatten die Saison bereits abgeschrieben. Dann kam Thomas Reis und dann kam vor allem die Winterpause inklusive Transferfenster, in dem man viele Korrekturen am Kader vornahm.

Mehr News:

Unter anderem ist Moritz Jenz gekommen, der der wackligen S04-Defensive ein ganz neues Gesicht gegeben hat. Solche Transfers könnte Königsblau auch in diesem Winter gut gebrauchen. Schließlich passt es derzeit hinten und vorne nicht.