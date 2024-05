FC Schalke 04: Spiel gegen Osnabrück vor Absage – S04 hat Plan B

Hiobsbotschaft für den FC Schalke 04. Dem für Samstag (4. Mai) angesetzten Spiel gegen den VfL Osnabrück droht die Absage. Die Stadt Osnabrück hat das Stadion an der Bremer Brücke mit sofortiger Wirkung gesperrt.

Noch geht man beim FC Schalke 04 davon aus, dass die Partie gegen den VfL Osnabrück wie geplant am Samstag stattfinden kann. Allerdings hat der Verein offenbar schon einen Plan B in der Hinterhand, wie die „WAZ“ berichtet.

FC Schalke 04 – VfL Osnabrück: Absage droht

Aufgrund baulicher Mängel der Dachkonstruktion, die bei einer turnusmäßigen Überprüfung festgestellt wurden, haben die Behörden das Stadion an der Bremer Brücke mit sofortiger Wirkung gesperrt. Das teilte der VfL Osnabrück am Dienstagabend (30. April) mit.

Damit steht die Partie zwischen Osnabrück und Schalke gewaltig auf der Kippe. Eine Lösung ist aktuell nicht in Sicht. Der VfL Osnabrück sucht zwar nach einer „Sofortmaßnahme“, aktuell scheint es aber unwahrscheinlich, dass die Partie am Samstag wie geplant stattfinden kann. Eine Verlegung – etwa in die Veltins-Arena – lehnt Osnabrück aus Gründen der Wettbewerbsverzerrung ab.

Die wahrscheinlichste Lösung ist aktuell eine Spielverlegung. Dann würde die Partie wohl am 14. oder 15. Mai nachgeholt werden. Für Schalke ist das eine bittere Aussicht, denn dann müsste man innerhalb einer Woche drei Spiele absolvieren.

Testspiel statt Pflichtspiel?

„Unsere Aufgabe ist es, das Team bestmöglich auf das nächste Spiel am Samstag vorzubereiten. Das werden wir so lange tun, bis uns eine andere Entscheidung mitgeteilt werden sollte“, sagte Trainer Karel Geraerts am Mittwoch nach dem Training gegenüber der „WAZ“.

Dem Bericht zufolge will der FC Schalke 04 am Samstag unbedingt spielen. Sollte die Partie gegen Osnabrück abgesagt werden, wolle man ein Testspiel organisieren. Gegner sowie Austragungsort sind allerdings noch offen.

