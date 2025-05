FC Schalke 04: Nach Fimpel-Hammer! Schlägt jetzt die große Juwel-Stunde?

Als Jakob Fimpel im vergangenen Oktober beim Auswärtsspiel des FC Schalke 04 in Münster (2:1) präsentiert hat, fiel den Fans vor allen eines auf: Mit Taylan Bulut und Max Grüger gab er zwei Youngsters aus der Knappenschmiede die Chance, sich zu beweisen. Bulut und Grüger lieferte, sind mittlerweile feste Säulen der Mannschaft.

Ob Fimpel auch in seiner zweiten Amtszeit bei den Profis Youngsters, die zuvor außen vor waren oder in anderen Mannschaften gebraucht worden sind, eine Chance gibt? Vor allem ein Aspekt könnte für den FC Schalke 04 interessant sein.

FC Schalke 04: Profi-Chance nach dramatischer Pleite?

Der U19-Jahrgang des Revierklubs gehört zu den besten des Landes. Norbert Elgert hat es einmal mehr geschafft, eine echte Einheit zu formen und einzelne Spieler weiterzuentwickeln. Die A-Jugend des S04 ist gespickt mit Top-Talenten. Und doch war im Viertelfinale um die deutsche Meisterschaft Schluss: Königsblau schied dramatisch im Elfmeterschießen gegen Bayer Leverkusen aus. Ihr Saison endete also am vergangenen Sonntag (04. Mai).

Mit Blick auf die Profis und den Kader im neuen Jahr könnte das jedoch interessant werden. Denn so hat der ein oder andere vielleicht die Chance, sich unter Fimpel bei den Profis zu zeigen. Dass ein Youngster in der laufenden Zweitliga-Saison noch einmal zum Einsatz kommt, ist unwahrscheinlich. Doch einige von ihnen könnten durch das Training bei der Lizenzmannschaft an das Profi-Niveau herangeführt werden.

++ FC Schalke 04: Barkok-Hammer nach Suspendierung – kommt jetzt alles anders? ++

Allen voran die Spieler, die im kommenden Jahr nicht mehr im Juniorenbereich spielen dürfen und schon jetzt ein Thema bei den S04-Profis sind, könnten im Training reinschnuppern. Besonders interessant sind dabei Torhüter Johannes Siebeking, Kapitän Mertcan Ayhan sowie die Spieler, die bereits einen Profivertrag unterschrieben haben (Mika Khadr, Ayman Gulasi).

Youngster-Power unter Fimpel?

Fimpel kennt viele Youngsters im Verein bestens, ist er schon seit 2013 auf Schalke und pflegt weiterhin enge Kontakte zu allen Altersklassen. So könnte er den Spielern, die er bereits kennt – aus seiner kurzen Zeit bei den Profis oder aus der U23 – eine Chance in Liga zwei geben. Besonders interessant könnten die Personalien Tidiane Toure, Felipe Sanchez, Mauro Zalazar und Peter Remmert sein.

Weitere News:

Diese Spieler hat er im Laufe der Saison in der U23 begleitet. Bei den Profis haben sie jedoch noch nicht allzu viele Chancen bekommen. Ob er einem dieser Spieler nun die Chance gibt, um frischen Wind in die Mannschaft zu bringen?