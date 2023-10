FC Schalke 04: Fans reiben sich verwundert die Augen – sie kommen aus dem Staunen nicht heraus

Ist das wirklich die Mannschaft, die in der 2. Liga auf dem 16. Platz steht? Diese Frage dürften sich einige Fans des FC Schalke 04 am Donnerstagmittag (12. Oktober) gestellt haben. Denn unter dem neuen Trainer Karel Geraerts präsentierten die Spieler prompt ein anderes Gesicht.

Zwar hatte der Belgier vor dem Test gegen Heracles Almelo nur eine einzige Trainingseinheit mit der Mannschaft absolviert (hier das ganze Spiel nachlesen). Doch die Einflüsse waren beim FC Schalke 04 unweigerlich zu merken.

FC Schalke 04: Neues System fruchtet

Im Vergleich zu seinem Vorgänger Thomas Reis stellte Geraerts das S04-System gleich mal um. Der Belgier schickte mit Marcin Kaminski, Tomas Kalas und Ibrahima Cisse gleich drei Innenverteidiger aufs Feld. Thomas Ouwejan und Henning Matriciani vervollständigten die Fünferkette. Davor hielten Linus Tempelmann und Paul Seguin dicht. Assan Ouedraogo sollte Impulse für die Doppelspitze Bryan Lasme/Simon Terodde liefern.

Nach einem waschechten Fehlstart (hier mehr dazu) fingen sich die Knappen schnell. Was folgte, war ein Auftritt, wie ihn die Fans des FC Schalke 04 schon länger vermisst hatten. S04 lief hoch an, setzte den Gegner unter Druck.

Hinten raus versuchte man es mit ruhigem Spielaufbau, vielen Pässen und Kombinationen. So vielen beispielsweise der Ausgleich durch Lasme und der 4:1-Endstand durch Polter. Auch die ungeliebte 1-gegen-1-Verteidigung war nicht mehr zu sehen.

Euphorische Stimmen

Kein Wunder also, dass bereits während des Testspiels euphorische Stimmen laut wurden. Die Hoffnung – sie ist zurück nach Gelsenkirchen gekehrt. „Das war heute schon sehr sehr ordentlich, wenn man die individuellen Fehler rausrechnet“, kommentierte ein Fan.

„Was ist mit der Mannschaft passiert?“, fragte ein anderer. „Die spielen einfach Fussball“, freute sich ein Dritter. All diese Reaktionen zeigen, wie tief die Erwartungen in den letzten Wochen schon gesunken waren. „Kenne das gar nicht mehr, dass wir 2-3 Minuten Ballbesitz haben und mit vernünftigen Pässe zumindest versuchen, Raumgewinn zu erzielen“, heißt es in einem weiteren Kommentar.

FC Schalke 04: Premiere geglückt

Dennoch bleibt es ein Testspiel und Schalke muss vor allem in der Liga ein ganz anderes Gesicht zeigen. Nach der Länderspielpause geht es zum Karlsruher SC. Dann wird sich zeigen, wie viel Geraerts aus der Mannschaft herausholen kann.