FC Schalke 04: Keine Chance! S04 hat im Transfer-Poker wohl das Nachsehen

Nach dem Klassenerhalt ist vor der Sommerplanung. Die Verantwortlichen des FC Schalke 04 rund um Neu-Kaderplaner Ben Manga arbeiten mit Hochdruck an der Mannschaft für das kommende Jahr. Ein Spieler wird jedoch wohl nicht zu Königsblau wechseln.

Im Winter soll Luca Marseiler von Viktoria Köln beim FC Schalke 04 ein großes Thema gewesen sein. Damals stand der Offensiv-Akteur jedoch kurz vor einem Wechsel zum 1. FC Nürnberg – der Transfer soll auf der Zielgeraden gescheitert sein. Nun zieht es Marseiler zu einem anderen Zweitligisten.

FC Schalke 04: Transfer-Flirt vor Wechsel zur S04-Konkurrenz

Er zählt zu den besten Spielern der dritten Liga und hat mit seinen Leistungen in dieser Saison so richtig auf sich aufmerksam gemacht. 22 Torbeteiligungen sammelte Marseiler in 32 Drittliga-Partien. Nur drei Akteure können in der laufenden Saison mehr Torbeteiligungen vorweisen.

Schon im Winter sollen sämtliche Zweitligisten – darunter auch der FC Schalke – an ihm dran gewesen sein. Doch ein Wechsel kam letztlich nicht zustande. Doch nun soll dieser im Sommer folgen.

Laut „fussball.news“ wechselt der Offensivspieler zum Bundesliga-Absteiger Darmstadt 98. Bei den Lilien erhält der 27-Jährige demzufolge einen Dreijahresvertrag. Somit wird Marseiler in der nächsten Saison in Liga zwei auf Torejagd gehen.

Auch der S04 war wohl an ihm dran: Luca Marseiler steht kurz vor einem Wechsel von Viktoria Köln zu Darmstadt 98. Foto: IMAGO/Kirchner-Media

Marseiler in Köln bereits verabschiedet

Vor allem das große Engagement von Trainer Torsten Lieberknecht soll Marseiler imponiert haben. Lieberknecht hat sich wohl persönlich für die Verpflichtung starkgemacht. Nun bekommt der SVD-Coach seinen Wunschtransfer. Das Kapitel Viktoria Köln geht für den Transfer-Flirt des S04 nach drei Jahren zu Ende.

Am vergangenen Wochenende wurde der 27-Jährige im Rahmen des letzten Saison-Heimspiels gegen Jahn Regensburg (1:1) offiziell verabschiedet – der Wechsel könnte also schon in den kommenden Tagen offiziell werden.