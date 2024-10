FC Schalke 04: Große Chance verpasst! S04-Profi enttäuscht auf ganzer Spur

Der FC Schalke 04 präsentiert sich im DFB-Pokal deutlich besser als in den vergangenen Wochen und muss sich doch geschlagen geben. Königsblau verliert mit 0:3 in Augsburg und ist somit aus dem DFB-Pokal ausgeschieden.

Die Knappen spielten vor allem in Halbzeit zwei deutlich mutiger als zuletzt. Ein Akteur des FC Schalke 04 fiel mit seiner Leistung jedoch ab – dabei bot sich ihm eine große Chance. Diese konnte jedoch nicht wirklich nutzen.

FC Schalke 04: Donkor nutzt Startelf-Chance nicht

Vor der Saison wurde er als echte Alternative von Ben Manga angepriesen. Anton Donkor kam von Eintracht Braunschweig an das Berger Feld. Doch seine ersten Wochen und Monate liefen alles andere als geplant. Denn bis dato war er vorwiegend Reservespieler. Das änderte sich jedoch in Augsburg.

Denn im DFB-Pokal feiert der 26-Jährige sein langersehntes Startelf-Debüt. Dort durfte er das erste Mal von Anfang an ran. Allerdings sah man rasch, wieso sowohl Karel Geraerts als auch Kees van Wonderen den schnellen Außenspieler zuvor nicht von Anfang gebracht hatten.

++ Augsburg – Schalke: Drastische Ausfälle bei Königsblau! Es kommt noch dicker ++

Donkor wirkte oft überfordert und unkonzentriert. Der 26-Jährige spielte viele einfache Bälle in den Fuß des Gegners, klärte immer wieder zum Gegner statt zum eigenen Mann oder ins Aus und wurde immer wieder – vor allem in Halbzeit eins – überspielt.

Nächste Gelegenheit in der Liga?

Man merkte dem S04-Profi an, dass sein Selbstbewusstsein in den vergangenen Wochen gelitten hat und er nicht vor Mut strotzt. Und doch war das schlichtweg zu wenig vom Linksverteidiger. Er rückte aufgrund von vielen Verletzungen in die Startelf und konnte sich nicht für weitere Startelfeinsätze empfehlen.

Weitere News:

Aufgrund der vielen Verletzungen könnte seine nächste Chance, sich zu beweisen und weitere Minuten zu sammeln, schon am kommenden Zweitliga-Spieltag folgen. In Ulm (Freitag, 01. November, 18.30 Uhr) geht es für Schalke um den so wichtigen Befreiungsschlag – dann erneut mit Donkor in der Startelf?