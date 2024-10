Augsburg – Schalke: Drastische Ausfälle bei Königsblau! Es kommt noch dicker

Für Königsblau kommt es immer dicker! Als wäre die sportliche Krise und die schwirige Situation rund um den Verein nicht genug, kommt es nun auch noch zu einer ganzen Reihe von Ausfällen. Im Pokalspiel Augsburg – Schalke muss Kees van Wonderen auf einige Stammkräfte verzichten.

In den vergangenen Wochen schien es, als würde wieder etwas Ruhe auf Schalke einkehren. Man konnte sich unter Jakob Fimpel etwas stabilisieren und auch die Verletzenliste wurde immer kleiner. Das änderte sich vor Augsburg – Schalke drastisch!

Augsburg – Schalke: Sämtliche Stammspieler fallen aus

Mit Bryan Lamse, Emil Höjlund, Adrian Gantenbein und Christopher Antwi-Adjei muss S04 derezit ohnehin scho auf vier potenzielle Stammspieler verzichten. Doch es kommt es noch dicker: Sowohl Ilyes Hamache als auch Moussa Sylla, Amin Younes, Lino Tempelmann und Ron Schallenberg fallen ebenfalls aus. Vor dem Spiel in Augsburg hat Schalke also neun (!) Ausfälle zu beklagen.

Das ist wohl der nächste heftige Schlag für van Wonderen und Königsblau. Ihm fehlt nahezu die gesamte Startelf – im Vergleich zum 3:4 gegen Fürth sind es satte sieben Veränderungen in der Anfangsformation. Van Wonderen schmeißt also gezwungenermaßen die XXL-Rotation an.

++ Augsburg – Schalke: Van Wonderen zieht es eiskalt durch – diese Entscheidung ist pikant ++

Doch für S04 scheint es noch bitterer zu kommen: Wie der Verein mitteilte, stehen alle Ausfälle auch für das Zweitliga-Spiel in Ulm (Freitag, 01. November, 18.30 Uhr) wohl nicht zur Verfügung. So scheint van Wonderen auch bei dem wichtigen Spiel beim Aufsteiger auf sämtliche Stammspieler verzichten zu müssen.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter / X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

S04 nahezu ohne Offensive in Augsburg

Schalke hat einmal mehr mit einer langen Verletztenliste zu kämpfen. Mit Kenan Karaman und Tobias Mohr stehen lediglich zwei gelernte Offensivkräfte in der Startelf, mit Seok-ju Hong ist dazu noch ein Angreifer auf der Bank. Ansonsten fehlt es Königsblau komplett an Offensiven – Königsblau wird wohl nahezu ausschließlich über die Offensive kommen.

Weitere News:

Für van Wonderen wird es nicht gerade einfacher, die Wende zu schaffen. Auf Schalke brennt es mal wieder lichterloh und dazu fallen mal wieder sämtliche Spieler aus – es kommt immer härter für den Pottklub.