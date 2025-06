FC Schalke 04: Jetzt also doch! S04 geht im Poker wohl leer aus

Auf der Suche nach neuen Spielern wird es für den FC Schalke 04 nicht leicht werden. Der Grund ist ganz einfach: Es fehlt an Geld. So kann es dann durchaus kommen, dass andere Vereine zum einen viel mehr Ablöse an den Verein zahlen oder den Spielern mehr Gehalt bieten können.

Das könnte für den FC Schalke 04 zum großen Problem werden. Vermutlich geht der Revierklub jetzt auch bei einem Transferflirt leer aus. Der Stürmer soll sich stattdessen für einen Erstligisten entschieden haben. Zuvor gab es noch leichte Hoffnung für den S04.

FC Schalke 04: Transfer-Flirt hat sich wohl entschieden

Seit einigen Monaten wird der FC Schalke 04 mit Youssef El Kachati in Verbindung gebracht. Der Stürmer, dessen Vertrag beim niederländischen Aufsteiger Telstar ausläuft, ist heiß begehrt. In der abgelaufenen Saison zeigte er eindrucksvoll, warum derzeit so viele Vereine hinter ihm her sind.

So erzielte El Kachati 25 Tore in 45 Spielen und bereitete zusätzlich noch sechs Treffer vor. Mit seiner Treffsicherheit hatte er einen großen Anteil daran, dass Telstar in der kommenden Saison in der Eredivisie spielen wird. Und dort wird der Angreifer vermutlich auch spielen.

Aus den Niederlanden ist zu hören, dass sich El Kachati für einen ablösefreien Wechsel zu NEC Nijmegen entschieden hat. Laut „Voetbal International“ liegt für den 25-Jährigen ein Dreijahresvertrag vor. Dem niederländischen Klub soll er bereits eine persönliche Zusage gegeben haben, weshalb der Deal in den kommenden Tagen über die Bühne gehen kann.

Endgültige Absage für S04

Das würde für den FC Schalke 04 nun die endgültige Absage im Poker bedeuten. Vor Kurzem hatten sich die Königsblauen wieder Hoffnung gemacht, nachdem El Kachati Hannover 96 doch noch abgesagt hatte, obwohl es kurz vorher noch eine Zusage gab.

„Nach der mündlichen Einigung vor einiger Zeit ist es jetzt zeitnah nicht zur Unterschrift gekommen. Für uns ist die Sache damit erledigt“, erklärte Hannovers Sport-Geschäftsführer Marcus Mann gegenüber der „Bild“.

Neben Schalke und Hannover wollten ihn auch Twente Enschede und Celtic Glasgow. Nun wird es also NEC Nijmegen, für den El Kachati in der kommenden Saison auf Torejagd gehen wird.