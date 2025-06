FC Schalke 04: Ex-Star vor Deutschland-Rückkehr! S04 hofft auf Geldregen

Bei seinen größten Stars ist der FC Schalke 04 seit Jahren gezwungen, sie früher oder später zu verkaufen. Solche Einnahmen kann man sich in der Kombination aus Verbindlichkeiten und sportlichem Absturz nicht entgehen lassen. Aktuellstes Beispiel: Moussa Sylla, der in diesem Sommer wohl noch gehen wird.

Einst stand der FC Schalke 04 auch bei Malick Thiaw vor diesem Dilemma. Der Innenverteidiger wechselte schließlich für eine Sockelablöse von gut acht Millionen Euro zu AC Mailand. Jahre später könnte dieser Wechsel noch einmal Geld einbringen.

FC Schalke 04: Thiaw zurück nach Deutschland?

Denn Thiaw könnte in diesem Sommer zurück nach Deutschland kehren. Gerüchte um einen Wechsel zu Bayer Leverkusen werden immer heißer. Die Werkself muss den abgewanderten Jonathan Tah ersetzen und hat dabei ein Auge auf den ehemaligen Schalker geworfen.

+++ Auch spannend: Überraschender Torwart-Wechsel? Neue Gerüchte kommen auf +++

Ein Scout der Leverkusener soll Thiaw bereits bei einem Champions-League-Spiel der Mailänder beobachtet haben, berichtet beispielsweise die „Sport Bild“. Der FC Schalke 04 (hier mehr S04-News lesen) schaut jedenfalls ganz genau zu – denn er könnte ordentlich mitverdienen.

Klausel käme zum Tragen

Denn wie die „WAZ“ berichtet, vereinbarten die Knappen im Sommer 2022 eine Weiterverkaufsklausel. Sollte Thiaw innerhalb seines ersten Mailand-Vertrags (bis 2027) wechseln, werde S04 mit rund zehn Prozent der Ablösesumme beteiligt.

Noch mehr liest du hier:

Würde Leverkusen also beispielsweise 25 Millionen Euro für Thiaw auf den Tisch legen, dürfte sich Schalke über eine zusätzliche Finanzspritze von 2,5 Millionen Euro freuen. In der aktuellen Lage des Vereins ein nicht zu verachtender Betrag.

Welche weiteren Bonuszahlungen S04 bisher schon von AC Mailand für den ehemaligen Jugendspieler bekommen hat, liest du hier bei der „WAZ“ >>>

FC Schalke 04: Thiaw als Paradebeispiel

So oder so bleibt Thiaw ein Paradebeispiel, wofür Schalke (unter anderem) stehen will: die eigene Jugend groß machen. Der Innenverteidiger schaffte im Abstiegsjahr 2021 den Durchbruch bei den S04-Profis. Beim anschließenden direkten Wiederaufstieg war er eine tragende Säule und machte so sehr auf sich aufmerksam, dass Mailand dann zuschlug. Drei Jahre später könnte dafür nochmal die S04-Kasse klingeln.