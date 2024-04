FC Schalke 04: Irrer Anblick in der Nordkurve – S04-Fans völlig aus dem Häuschen

Eine Befreiung für die geschundene Fan-Seele – als nicht weniger darf man den Sieg des FC Schalke 04 gegen Nürnberg betiteln. Nach turbulenten Tagen rund um einen Schoko-Shake und Dominick Drexler sendete die Mannschaft ein Signal. Der Klassenerhalt? Nun deutlich wahrscheinlicher.

Wie immer lautstark unterstützte eine volle Veltins-Arena die Spieler des FC Schalke 04 auf den Rasen. Und wer in der Nordkurve, dem Standpunkt der königsblauen Hardcore-Fans, genau hinsah, der dürfte sich verwundert die Augen gerieben haben.

FC Schalke 04: Ehrengäste in der Nordkurve

Denn auch nach dem zweiten Hinschauen standen unter den Schalke-Fans noch immer Timo Becker und Steven Skrzybski. Eigentlich spielen die beiden Ex-S04-Stars für Holstein Kiel und haben gerade die Tabellenführung in der 2. Liga erobert. Aber auch wenn sie beruflich ein anderes Trikot tragen – dem Mythos Schalke können sie nicht wiederstehen.

Beide Spieler sind bekanntermaßen große Fans des Ruhrpott-Klubs. Und so ließen sie sich am Samstagaben nicht lumpen und fuhren nach Gelsenkirchen. Und das, nachdem sie Mittags zuvor noch im knapp 440 Kilometer entfernten Kiel gespielt hatten!

Fans flippen völlig aus

Kein Wunder, dass die Fans von FC Schalke 04 bei diesem Anblick völlig aus dem Häuschen waren. „Das ist so krank“, kommentierte ein Fan auf „X“. „Zeigt mir einen Verein, in dem es so etwas gibt!“, unterstrich ein anderer diese Besonderheit.

Skrzybski und Becker beim Jubeln auf Schalke. Foto: IMAGO/RHR-Foto

Andere wiederum reagierten traurig angesichts der Tatsache, dass S04 zwei Spieler in der Vergangenheit gehen ließ, die voll für den Verein brennen. „Die Verantwortlichen sollten sich fragen, warum die beiden in der Kurve und nicht auf dem Rasen stehen“, hieß es beispielsweise.

FC Schalke 04: Verschiedene Welten

Letztlich konnten Becker und Skrzybski nach den drei Punkten als Spieler für Kiel also auch noch drei Punkte als Fans für Schalke bejubeln. Dadurch verschaffen sich die Knappen im Tabellenkeller ein bisschen mehr Luft und lassen einige Vereine jetzt schon hinter sich.

Ganz anders als beim FC Schalke 04 sieht die Welt für Becker und Skrzybski dagegen in Kiel aus. Nach dem 4:0-Erfolg gegen Osnabrück ist Kiel nun Tabellenführer – und hat den Aufstieg in die Bundesliga damit selbst in der Hand.