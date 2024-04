Ex-Schalke-Talent steht vor der Sensation – bei diesem Anblick schaut S04 neidisch zu

Die Sensation ist zum Greifen nahe! Während Schalke 04 auch nach dem Erfolg gegen Nürnberg noch immer nicht vor dem Absturz in die Drittklassigkeit sicher ist, drängt eine andere Mannschaft in die umgekehrte Richtung. Der SSV Ulm ist auf dem besten Wege, in der 3. Liga Geschichte zu schreiben.

Und mittendrin steckt ein Spieler, den man auf Schalke heute sicherlich vermisst. Einst kickte Leo Scienza für die Knappen, kam aber nicht über die U23 hinaus. Heute führt er seine Mannschaft geradewegs in die 2. Liga. Ein Grund, weshalb ihn S04 wohl gerne zurückhaben würde.

Vorentscheidung bei Ex-Schalke-Juwel?

Der Jubel kannte keine Grenzen. Alle Beteiligten wussten, dass ihnen gerade ein ganz großer Schritt in Richtung 2. Liga gelungen war. Am Wochenende besiegte der SSV Ulm den Drittplatzierten Preußen Münster und eroberte dadurch die Tabellenspitze. Beim 2:0-Sieg steuerte Scienza eine Vorlage zum Teamerfolg bei.

Mit dem Sieg verschaffte sich Ulm zwischenzeitlich ein Sieben-Punkte-Polster auf den Relegationsplatz – bei noch fünf ausstehenden Spielen. Eine Vorentscheidung im Kampf um den Aufstieg? Davon dürfte man bei den Ulmern noch nichts wissen wollen. Denn die Partie gegen Preußen war nur der Auftakt in die Topspiel-Wochen. Jetzt warten Regensburg (Zweiter) und Dresden (Vierter). Viel Raum für Enttäuschungen also – und dennoch ist die Sensation zum Greifen nah.

Aufeinandertreffen mit S04 winkt

Was die Leistung von Scienza und Co. noch unglaublicher macht: Ulm stieg erst vor der Saison in die 3. Liga auf – zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte. Und dennoch schickt man sich plötzlich an, den Durchmarsch bis ins Unterhaus klarzumachen.

Eine Entwicklung, bei der man als Schalke-Fan neidisch werden kann, ist der eigene Verein in den letzten Jahren doch immer noch weiter abgerutscht. Nach aktuellem Stand würden in der kommenden Saison beide Mannschaften in Liga 2 aufeinandertreffen.

Schnappt sich Schalke Scienza?

Eine Frage, die sich dann stellt: Nimmt Leo Scienza am Spiel teil und wenn ja, für welches Team? Schon seit einigen Tagen gibt es Gerüchte um seine Zukunft. Mehrere Vereine sollen ein Auge auf den 25-jährigen Brasilianer geworfen haben (hier mehr dazu lesen). Auch der FC Schalke 04, der ihn einst aus Schweden geholt hatte, ihn 2022 allerdings wieder ziehen ließ. Jetzt will man den Fehler ausbügeln und verfolgt deshalb ganz genau, ob ihm die Sensation mit Ulm gelingt.