FC Schalke 04: Irre Szene gegen Nürnberg – Geraerts lässt ganz tief blicken

Was für ein Befreiungsschlag im Abstiegskampf! Während alle Konkurrenten verlieren, schlägt der FC Schalke 04 den 1. FC Nürnberg 2:0 und macht einen gewaltigen Schritt Richtung Klassenerhalt.

Riesige Erleichterung – nicht erst bei Abpfiff. Nach den erlösenden Toren von Kenan Karaman und Paul Seguin spielten sich am Feldrand irre Szene ab. Sie sprechen eine deutliche Sprache über den FC Schalke 04.

FC Schalke 04: Geschlossenheit beim Torjubel

Auf Schalke war wieder der Teufel los. In der Woche vor dem Nürnberg-Spiel sorgte Trainer Karel Geraerts für einen Hammer, degradierte Dominick Drexler und sorgte dabei wohl auch in der Mannschaft für Unverständnis. Statt über das wichtige Heimspiel wurde über Schoko-Shakes gesprochen – und darüber, dass der Trainer die Kabine zu verlieren droht.

+++ Traum geplatzt! Ex-Schalker nach Drama im Tal der Tränen +++

Droht das nächste zerrüttete Schalke-Team? Die Bilder nach den Toren am Samstagabend (13. April) sprechen eine andere Sprache. Nach Karamans 1:0 feierten auch die Reservisten in einem großen Menschenknäuel zusammen. Auch der Torschütze trommelte beim Jubel das ganze Team zusammen. Von Frust und Ärger war in diesem Moment nichts zu sehen. Stattdessen signalisierte das Bild Geschlossenheit – selbst bei denen, die hinten anstehen.

Geraerts knuddelt alle

Auch das 2:0 brachte irre Bilder. Als Paul Seguin zur erlösenden Vorentscheidung traf, wollte Karel Geraerts die ganze Welt umarmen. Weil die aber zu groß ist, musste alles herhalten, was um ihn herumlief. Der Trainer des FC Schalke 04 klatschte alles ab und knuddelte, was er in die Finger bekam. Bankspieler, Assistenten, Physios, Betreuer, sogar die Balljungen bekamen ein „High Five“. Auch hier: Von Stunk keine Spur.

Mehr aktuelle News:

Also doch alles im Lot beim FC Schalke 04? Das lässt sich anhand der Jubelbilder sicher nicht belegen. So zerrüttet, wie der ein oder andere befürchtet, scheint das Team dann aber doch nicht zu sein. Zumindest im Moment der Ekstase jubeln alle zusammen.