FC Schalke 04 – 1. FC Nürnberg: Karaman trifft schon wieder – seine Reaktion lässt tief blicken

Dieser Mann ist die personifizierte Lebensversicherung. Wenn der FC Schalke 04 wie am Samstagabend gegen den 1. FC Nürnberg zu Hause spielt, ist ein Treffer des Angreifers fast sicher. Sein Tor zum 1:0 war sein fünfter Heimtreffer in diesem Jahr.

Während sich die Fans des FC Schalke 04 gegen den 1. FC Nürnberg (hier mehr zum Spiel lesen) jubelnd in den Armen lagen, setzte Karaman auf dem Rasen ein wichtiges Zeichen. Sein Jubel lässt nach Tagen der Unruhe in Gelsenkirchen tief blicken.

FC Schalke 04 – 1. FC Nürnberg: Karaman erlöst S04

Da fiel mal ordentlich Druck von der Mannschaft ab. Bis zur 42. Minute hatte Schalke gegen die Freunde aus Franken eine ordentliche, aber keineswegs überragende Leistung gezeigt. Dann aber trug ein Konter endlich Früchte. Nachdem Marcin Kaminski einen Ball gegen Can Uzun erobert hatte, leitete Karaman die Chance mit einem Pass auf die Außenbahn zu Keke Topp selbst ein.

Das S04-Eigengewächs wartete zunächst kurz, legte dann zurück auf Karaman. Mit einem Schuss aus der Drehung versenkte er den Ball in den Maschen des Tores. Führung, Jubel und Freude zur Halbzeit beim FC Schalke 04 gegen den 1. FC Nürnberg.

Vielsagender Jubel

Mindestens genauso bemerkenswert wie sein Treffer war allerdings der anschließende Jubel. Karaman lief nicht alleine vor die Kurve, ließ sich nicht mit irgendeiner Pose von seinen Mitspielern feiern. Vielmehr rannte er sofort in Richtung der Auswechselspieler, winkte dabei alle anderen Feldspieler in die gleiche Richtung.

Auch Trainer Karel Geraerts jubelte mit den Spielern – auch das ist ein positives Zeichen. Foto: IMAGO/Treese

Es bildete sich eine Jubeltraube aus Schalke-Spielern. Ein klares Zeichen der Profis nach den turbulenten letzten Tagen. Frei nach dem Motto: Bei uns stimmt es, wir halten zusammen, wir geben alles für den Klub. Eine gespaltene Kabine? Nicht bei uns.

FC Schalke 04 – 1. FC Nürnberg: Große Unruhe

Spätestens nach dem öffentlich gewordenen Zwischenfall um Dominick Drexler, die dessen Suspendierung zur Folge hatte, fragte man sich als Fan, was da in der Kabine eigentlich los ist. Wer bringt all diese Infos immer an die Öffentlichkeit? Gibt es Knatsch untereinander?

Die Antwort lieferte Karaman mit seinem Jubel beim Spiel zwischen dem FC Schalke 04 und dem 1. FC Nürnberg. Hält die Mannschaft die Einigkeit, die sie diesem Moment demonstrierte bei, wäre das ein großer Pluspunkt für den Endspurt in dieser Saison.