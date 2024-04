FC Schalke 04: Juwel-Drama! Auf 50-Meter-Traumtor folgen Tränen

Während die Profis des FC Schalke 04 um den Zweitliga-Klassenerhalt bibbern, darf die U17 noch vom Meistertitel träumen. Auf dem Weg dorthin gab es am Samstag allerdings einen schweren, wohl vorentscheidenden Rückschlag.

Das Heimspiel gegen Bayer Leverkusen hätte gewonnen werden müssen. Der FC Schalke 04 setzte alles auf eine Karte – und verlor. Die Zuschauer bekamen ein Drama zu sehen. Und ein irres Traumtor. Das 1:0 des FC Schalke 04 ließ im Parkstadion alle Kinnladen fallen.

FC Schalke 04: Traum von U17-Meisterschaft platzt

In der U17-Bundesliga West ist die Saison auf der Zielgeraden. Die besten beiden Teams ziehen in die bundesweite Endrunde ein, stehen im Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft. Aktuell sind das Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen. Einen der beiden muss Schalke noch überholen, damit der Traum vom Titel am Leben bleibt. Die vielleicht letzte Chance zur Aufholjagd: Das direkte Duell mit den zweitplatzierten Leverkusenern.

Um die fünf Punkte Rückstand in den letzten fünf Spielen noch aufzuholen, hätte es einen Heimsieg gebraucht. Und es ging gut los mit einer Führung für Schalke. Dann drehte Leverkusen das Spiel. Schalke glich zwar erneut aus, brauchte aber den Sieg und setzte alles auf eine Karte. In den Schlussminuten ging sogar Torwart Nick Bodon mit nach vorne. Der Konter besiegelte das S04-Drama. In der letzten Minute der Nachspielzeit schob Ben Hawighorst zum 3:2 ein.

Traumtor von Schalke-Juwel

Eine große, vielleicht letzte Chance auf die Aufholjagd nicht genutzt. Eine Szene aber wird allen Beteiligten und Zuschauern noch lange in Erinnerung bleiben. Das 1:0 von Maxime Ndong Penda war ein Treffer Marke Tor des Monats – Minimum!

Bei einem Kampf um den Ball im Mittelfeld stürmte der Innenverteidiger (!) einem Leverkusener Laufpass entgegen – und drosch ihnen aus rund 50 Metern direkt ins Tor. Traumtreffer! Gewollt? Das muss Ndong Penda selbst beantworten.

Am Ende half es nichts. Der FC Schalke 04 muss sich wohl vom Rennen um die Meisterschafts-Endrunde geschlagen geben.