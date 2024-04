FC Schalke 04: Tränen bei S04-Juwel! Saison-Aus droht

Es sollte seine Rückrunde werden, sein großer Durchbruch. Doch nach einem verheißungsvollen Start landete Niklas Castelle in der Warteschleife. Und nun wurde es dramatisch.

Beim Training mit den Profis hat sich der Youngster womöglich schwer verletzt. Unter Tränen wurde er auf einem Golf-Cart vom Platz gebracht, berichtet die „WAZ“. Nun droht dem Talent des FC Schalke 04 das Saison-Aus.

FC Schalke 04: Youngster droht Saisonaus

Er galt als einer der Gewinner des Winter-Trainingslagers, wurde dauerhaft ins Profi-Training aufgenommen, glänzte beim Hallenturnier und feierte beim Rückrunden-Start in Hamburg sein Profi-Debüt. Alles deutete darauf hin: Die Rückrunde wird der Durchbruch von Niklas Castelle auf Schalke.

+++ Traum geplatzt! Ex-Schalker nach Drama im Tal der Tränen +++

Im Januar 2022 kam er aus Senden für die U23. Schnell wurde klar: Für den Westfalen ist mehr drin. In der Regionalliga glänzte er, bis Karel Geraerts nicht mehr an ihm vorbeikam. Doch nach dem Zweitliga-Debüt beim 0:2 gegen den Hamburger SV folgte nicht mehr viel. In der Folgewoche stand er in Kaiserslautern noch im Kader, danach ging es zurück in die U23.

Niklas Castelle wohl schwer verletzt

Dass er weiter mit den Profis trainiert, war Castelles große Hoffnung auf eine weitere Bewährungschance. Doch genau dort passierte es nun: Am Dienstag, das Training war fast vorbei, verletzte sich der 21-Jährige am Oberschenkel. Noch steht die Diagnose aus. Die Schilderungen der „WAZ“ lassen aber böse Befürchtungen aufkommen. Weinend wurde er auf einem Golf-Cart in die Kabine gebracht. Das Saison-Aus ist zu befürchten.

Mehr aktuelle Nachrichten:

Für Niklas Castelle wäre das ein heftiger Rückschlag. Zumindest für einige Wochen wird das Talent des FC Schalke 04 ausfallen. Ob es diese Saison noch für ein Comeback reicht? Schon bald dürfte Klarheit herrschen.