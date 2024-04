FC Schalke 04: Fans werden hellhörig – Ouedraogo-Hammer steht bevor

Er ist gerade erst richtig zurück, ließ die Fans des FC Schalke 04 auch schon jubeln und wird wohl bald über seine Zukunft entscheiden: Assan Ouedraogo schreibt unmittelbar nach seiner langen Verletzungspause wieder die Schlagzeilen. Das Juwel zeigte gegen Hannover (1:1) direkt, was für ein Talent es hat.

Viel wichtiger ist aber, wo Ouedraogo in Zukunft spielt. Eine Entscheidung steht kurz bevor. Muss sich der FC Schalke 04 von einem weiteren Top-Talent verabschieden oder bleibt er den Königsblauen weiterhin erhalten?

FC Schalke 04: Ouedraogo-Entscheidung steht bevor

Ballannahme, eine Körpertäuschung und der Sprint in den Strafraum. Der Abschluss ging dann ins Tor. Der FC Schalke 04 jubelte über die 1:0-Führung gegen Hannover 96. Den Treffer erzielte Assan Ouedraogo. Es war sein zweites Tor, nachdem er verletzungsbedingt lange nicht zur Verfügung gestanden hatte. Direkt zeigte er wieder, was er drauf hat. Ein 17-Jähriger muss es bei den Knappen also wieder richten.

Zum Saisonendspurt kann Ouedraogo extrem wichtig werden für die Gelsenkirchener, die weiterhin um den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga kämpfen. Abseits des Platzes muss aber auch noch eine wichtige Entscheidung getroffen werden. Wo zieht es Ouedraogo nach dem Sommer hin?

Das Top-Talent ist heiß begehrt. Sowohl Vereine aus Deutschland als auch aus dem Ausland buhlen um Ouedraogo. Laut „Sky“ soll der Offensivspieler Anfang Mai für Klarheit über seine Zukunft sorgen. Dann wird sich zeigen, ob er auch in der kommenden Saison für S04 auflaufen will oder zu einem Top-Klub wechseln wird.

Ouedraogo kann sich Verbleib vorstellen

In Deutschland sind der FC Bayern, RB Leipzig und Eintracht Frankfurt am 17-Jährigen vom FC Schalke 04 interessiert. Zudem wollen ihn auch noch Newcastle United aus der Premier League sowie AS Rom und Atalanta Bergamo aus der Serie A. Eine Absage hat Ouedraogo noch keinem Verein erteilt, auch nicht den Königsblauen.

Ouedraogo kann sich nämlich vorstellen, auch eine weitere Saison beim Revierklub zu spielen. Dafür müsste allerdings der Klassenerhalt gelingen. Der Youngster liebt seinen Klub, für den er schon seit Kindheitstagen das Trikot trägt.

Allerdings weiß Ouedraogo auch um die finanzielle Situation des klammen Revierklubs. Dass er im Sommer den Verein verlassen muss, ist deshalb eher wahrscheinlicher. Schließlich winkt den Knappen eine ordentliche Ablösesumme. Über die Höhe wird seither spekuliert. Deutsche Klubs sollen bis zu sieben Millionen Euro zahlen, ausländische Vereine sogar mehr.