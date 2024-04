FC Schalke 04: Nicht Karaman! IHN tragen die S04-Fans nach dem Nürnberg-Sieg auf Händen

Was für ein immens wichtiger Sieg für den FC Schalke 04! Gegen den 1. FC Nürnberg sorgt ein 2:0-Erfolg für drei Punkte, die im Kampf um den Klassenerhalt die Entscheidung bringen könnten. Dafür ließ S04 seine Fans allerdings auch lange zittern.

Einer der Helden war wieder einmal Torgarant Kenan Karaman. Doch es war ein anderer Spieler des FC Schalke 04, der sich nach der Partie jede Menge Lob von den Fans abholte. Er hatte mit spektakulären Paraden großen Anteil am Sieg.

FC Schalke 04: Müller wird immer mehr zum Helden

In Gelsenkirchen lechzen sie nach echten Typen, nach Spielern, die in der aktuellen Situation vorangehen, die Mitspieler aufrütteln, alles für den Verein geben. Immer mehr wird klar, dass man einen solchen Spieler in Marius Müller gefunden hat – auch wenn der zu Saisonbeginn eigentlich nur als Nummer 2 eingeplant war.

Mittlerweile hat er seinen Stammplatz jedoch sicher, ist aus dem Tor nicht wegzudenken. Mehr noch: Er avanciert immer mehr zum Führungsspieler. Das wurde schon unter der Woche deutlich, als er nach dem ganzen Wirbel um Dominick Drexler in einem Interview mal ordentlich Klartext sprach (hier bekommst du alle Infos).

Mega-Paraden gegen Nürnberg

Auch auf dem Platz stimmt seine Leistung. Gegen Nürnberg war er da, als das Spiel zu kippen drohte. In einem Moment der Unaufmerksamkeit der Innenverteidigung des FC Schalke 04 schnappte sich Nürnberg-Angreifer Can Uzun den Ball und schloss gefährlich ab. Mit einer starken Parade lenkte Müller die Kugel um den Pfosten – es wäre das 1:1 gewesen.

Müller rettet gerade so gegen Uzun. Foto: IMAGO/RHR-Foto

Gegen Ende des Spiels führten die Königsblauen dann zwar mit 2:0, doch auch hier hätte es nochmal spannend werden können – wenn Müller nicht blendend aufgelegt gewesen wäre. In der Nachspielzeit parierte er erst einen Distanzschuss von Jens Castrop und schließlich – spektakulär – einen Kopfball von Felix Lohkemper aus kürzester Distanz. So blieb es bei der Weißen Weste und den drei Punkten.

FC Schalke 04: Fans eskalieren

Und sogleich überschwemmten ihn die Fans in den sozialen Netzwerken mit Lobeshymnen, während er im Stadion jede Menge Applaus bekam. „Marius Müller nimm mich in den Arm und lass mich nicht mehr los“, schrieb ein Fan auf „X“. „Müller ist so ein Monster“, befand ein anderer. „Einfach weltklasse heute“, zollte ein weiterer Anhänger Respekt.

Mit dem Sieg hat sich der FC Schalke 04 im Tabellenkeller ein kleines Polster erarbeitet und seine Ausgangsposition verbessert. Steht am Ende der Klassenerhalt, ist definitiv klar: Marius Müller hat daran einen großen Anteil.