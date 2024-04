FC Schalke 04 nutzt Mega-Chance – Sieg gegen Nürnberg hat große Auswirkungen

Bis zum Anpfiff des Spiels zwischen dem FC Schalke 04 und dem 1. FC Nürnberg war es ein Spieltag wie gemalt für die Knappen. Sämtliche Kontrahenten hatten ihre Spiele verloren. Mit einem Sieg, das war allen in der Arena klar, könnte man ein riesigen Schritt aus dem Keller raus machen.

Und auch wenn einige Fans schon Schlimmes geahnt hatten: Der FC Schalke 04 hielt dem Druck stand. Die Knappen besiegten die Nürnberger und fuhren drei wichtige Punkte ein. Der Vorsprung auf die Gefahrenzone wächst.

FC Schalke 04: Konkurrenz patzt komplett

In den vergangenen Wochen entwickelte sich der Abstiegskampf in Liga 2 zu einem irren Wettlauf. Gleich sieben Teams müssen um die Klasse kämpfen. Sicher sein, zu überleben, kann keiner, auch S04 nicht. Bevor die Knappen im Topspiel gegen Nürnberg antraten, hatten einige der Konkurrenten schon gespielt – und ausnahmslos verloren.

0:4 hieß es schon am Freitagabend für Rostock in Berlin, 1:2 verlor zeitgleich der 1. FC Kaiserslautern in Fürth. Am Samstag konnten dann auch Osnabrück (ebenfalls 0:4 verloren) und Wehen Wiesbaden (0:2 gegen Düsseldorf) keine Punkte holen. Mit einem eigenen Sieg hätte der FC Schalke 04 einen riesigen Schritt von der Gefahrenzone weg machen können.

Karaman zwischen Freud und Leid

Einer der Hauptprotagonisten in dieser wichtigen Partie war wieder einmal Kenan Karaman. Die Schalker Lebensversicherung erzielte kurz vor der Halbzeit wieder einmal das 1:0, brachte die Veltins-Arena zum Beben. In der zweiten Halbzeit trat er dann nochmal in Erscheinung. Einen Foulelfmeter donnerte er allerdings über das Tor, ließ die Mega-Chance zum 2:0 einfach so liegen.

Doch so hieß es Zittern. Insbesondere, als Jannes Horn einen Freistoß auf die Latte setzte, rutschte so manchem Fan das Herz in die Hose. Dann aber die Entscheidung: In der 86. Minute hämmerte Paul Seguin einen abgewehrten Ball humorlos ins Netz. Schalke stand als Sieger fest.

FC Schalke 04 guckt auch am Sonntag zu

Nach dem eigenen Spiel werden die Knappen sicherlich auch am Sonntag ganz genau hingucken, was in der 2. Liga passiert. Denn mit dem FC Magdeburg (gegen den HSV) und Eintracht Braunschweig (im Derby gegen Hannover) spielen zwei weitere Abstiegskonkurrenten. Je nach Ausgang dieser Spiele könnte es für den FC Schalke 04 ein ganz wichtiger Spieltag für den Klassenerhalt werden. Verliert Braunschweig, hat man Fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.