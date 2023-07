FC Schalke 04: Scheitert der Baumgartl-Deal jetzt doch noch?

Es klang alles so vielversprechend: FC Schalke 04 will Timo Baumgartl und Baumgartl will zum FC Schalke 04. Baumgartls Verein PSV Eindhoven würde dabei sogar mitspielen und den Innenverteidiger trotz Vertrag bis 2024 ablösefrei ziehen lassen, hieß es – bis jetzt.

Offenbar bekommt der FC Schalke 04 Timo Baumgartl aber doch nicht zum Nulltarif. Der niederländische Pokal-Sieger soll laut einem Medienbericht nun doch noch um ein wenig Ablöse feilschen. Das geht aus einem Bericht aus den Niederlanden hervor.

FC Schalke 04: Baumgartl-Deal auf der Kippe?

Laut der niederländischen Zeitung „Eindhovens Dagblad“ will PSV Eindhoven den Innenverteidiger nicht ablösefrei ziehen lassen – und zumindest eine kleine Summe einstreichen. Bislang hieß es immer, Baumgartl und PSV Eindhoven lösen den bis 2024 laufenden Vertrag vorzeitig auf und der 27-Jährige könne ablösefrei zu Schalke wechseln.

Zwischen dem FC Schalke 04 und Timo Baumgartl soll es bereits eine Einigung geben. Laut Medienberichten will der Innenverteidiger unbedingt zu Königsblau wechseln und beim Projekt Wiederaufstieg mitwirken, doch dieser Plan könnte nun doch nochmal ins Wanken geraten.

Hakt der Deal noch DARAN?

Ob es bei den Verhandlungen wirklich um eine Ablösesumme geht und wenn ja, um wie viel, ist nicht ganz klar. Laut einem Bericht von „Sky“ hake der Deal noch an möglichen Bonuszahlungen. Demnach käme Baumgartl ablösefrei, aber PSV Eindhoven wolle beispielsweise Bonis, wenn S04 aufsteigt oder auch eine Weiterverkaufsbeteiligung.

Nach Einschätzung von „Sky“ sprechen allerdings alle Parteien eine schnelle Einigung an. Demnach könne der Transfer sogar noch an diesem Wochenende finalisiert werden. Die Tendenz also weiterhin: Baumgartl kommt noch vor Saisonstart.