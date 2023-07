Fans des FC Schalke 04 müssen leidensfähig sein. Die letzten Jahre des Klubs waren eine Achterbahn der Gefühle. Statt Champions League heißt es in diesem Jahr 2. Bundesliga – und das zum zweiten Mal innerhalb von drei Jahren.

Für Lukas aus Essen kommt aber noch ein weiteres Leid hinzu. Der leidenschaftliche Schalke-Fan wird seit einigen Jahren von einem irren Trikot-Fluch verfolgt. Spieler, deren Trikots er sich kauft, machen kurze Zeit später den Abflug oder erleben einen bitteren Absturz.

FC Schalke 04: Fan von unheimlichem Trikot-Fluch verfolgt

Es ist ein unheimlicher Fluch, der Lukas aus Essen seit nun über zehn Jahren verfolgt. Alles begann noch recht harmlos mit der S04-Legende Raul. Dass der Spanier den Verein verlassen würde, war beim Trikotkauf schon ziemlich klar. Erstmals richtig bitter wurde es bei Kevin Prince-Boateng. Dessen Trikot kaufte sich Lukas zur Saison 2014/2015. Am Saisonende wurde „Prince“ suspendiert und verließ den Verein ein halbes Jahr später in Richtung Mailand.

Es folgte das Trikot von Leon Goretzka, der die Fans mit seinem ablösefreien Wechsel zum FC Bayern München bitter enttäuschte und dann sogar Benedikt Höwedes. Das Trikot der Schalke-Legende holte sich Lukas aus Essen zur Saison 2016/17 – Höwedes letzte Saison im Schalke-Trikot nach 16 Jahren im Verein. Damit aber längst nicht genug: Es folgten Breel Embolo, Nabil Bentaleb, Naldo, Amine Harit, Ahmed Kutucu und jetzt auch noch Rodrigo Zalazar.

„Immer wenn ich es gekauft habe, ist es in die Brüche gegangen“

„Ich probiere mir immer ein Trikot zu kaufen, dass später einen Erinnerungswert hat. Ich habe immer Spieler ausgewählt, die ich zu der Zeit cool fand, aber die eigentlich schon was geleistet haben und es ist immer in die Hose gegangen“, erzählt Lukas aus Essen gegenüber „DER WESTEN“.

Die traurige Trikotsammlung von Lukas aus Essen. Foto: Privat

Und es musste nicht immer ein sofortiger Abgang sein. Bei Harit und Bentaleb war es beispielsweise ein bitterer sportlicher Absturz, kurz nach dem er sich ein Trikot mit ihrem Namen holte. „Immer wenn ich es gekauft habe, ist es in die Brüche gegangen. Ich hab’s ja selbst bei Benni Höwedes geschafft“, muss er ernüchternd feststellen. Anziehen will Lukas von diesen Trikots heute nur noch wenige. „Höwedes, Raul und Naldo kannst du immer noch tragen, aber alles andere, da denkst du so: ‚Ne, brauch ich jetzt nicht‘.“

„Es hat sich so angefühlt, als wäre jeder Spieler, dessen Trikot ich mir kaufe, im nächsten Jahr weg. Das hat sich ja jetzt auch bei Zalazar wieder bestätigt“, so Lukas aus Essen. Für ihn ist sein Fluch aber das beste Beispiel für die Achterbahnfahrt seines Lieblingsklubs. „Es zeigt eigentlich mehr, wie viel Unruhe und Fluktuation in den letzten zehn Jahren in dem Verein drin ist“, lautet seine Einschätzung.

DIESER Spieler landet jetzt auf seinem Trikot

Welches Trikot er sich in diesem Jahr kauft, steht auch schon fest: Simon Terodde. „Terodde ist einer, da kannst du eigentlich nichts mit falsch machen – selbst wenn er nach dem Jahr geht“, meint Lukas aus Essen gegenüber „DER WESTEN“.

Und welches Trikot hätte er sich besser gekauft, um mit seinem Fluch auch etwas „Gutes“ zu tun? „Sebastian Rudy wäre sofort die erste Wahl. Das war der schlechteste Transfer überhaupt“, stellt er lachend fest.