FC Schalke 04: Steht ein Abgang bevor? ER reist nicht mit ins Trainingslager

Am Montag (8. Juli) geht’s für den FC Schalke 04 ab ins Trainingslager nach Mittersill. Dort bereitet sich das Team von Trainer Karel Geraerts auf den Saisonstart in der 2. Bundesliga vor. Einen Tag zuvor gab S04 nun den Kader für das Trainingslager bekannt.

Nicht mit dabei sind neben den suspendierten Dominick Drexler und Timo Baumgartl auch Lino Tempelmann und Ibrahima Cisse. Es ist ein erster Fingerzeig auf die Planungen des FC Schalke 04.

FC Schalke 04: Drexler, Baumgartl, Cisse und Tempelmann fehlen

Mit 28 Spielern tritt der FC Schalke 04 am Montag die Reise nach Österreich an. Dort steht eine intensive Trainingswoche und zwei Testspiele an. Am Mittwoch (10. Juli) trifft Schalke in Mittersill auf den FC Midtjylland und am Samstag (13. Juli) auf Dynamo Kiew.

+++ FC Schalke 04: Neuzugang Sylla zwingt ihn dazu – Geraerts reagiert überraschend +++

Keine Einladung zum Trainingslager haben Dominick Drexler und Timo Baumgartl bekommen. Beide Spieler sind schon seit der vergangenen Saison suspendiert, trainieren nur individuell. Eine Rückkehr zu den Profis ist für Trainer Karel Geraerts nach wie vor kein Thema.

Nicht mit dabei ist auch Ibrahima Cisse. Bei ihm hat es allerdings keine sportlichen Gründe. Der 23-Jährige bereitet sich mit Mali auf die Olympischen Spiele in Frankreich vor. Dort beginnt am 24. Juli das Fußball-Turnier.

Schalkes Kader für das Trainingslager

Tor: Justin Heekeren, Ron-Thorben Hoffmann, Michael Langer, Luca Podlech

Abwehr: Mehmet Can Aydin, Niklas Barthel, Vitalie Becker, Taylan Bulut, Anton Donkor, Adrian Gantenbein, Leo Greiml, Tomas Kalas, Marcin Kaminski, Henning Matriciani, Derry John Murkin, Martin Wasinski

Mittelfeld: Janik Bachmann, Aris Bayindir, Max Grüger, Tobias Mohr, Ron Schallenberg, Paul Seguin

Angriff: Kenan Karaman, Bryan Lasme, Sebastian Polter, Peter Remmert, Moussa Sylla, Amin Younes

Tempelmann vor Abschied

Etwas überraschend fehlt aber auch Lino Tempelmann. Laut offiziellen Angaben trainiere er weiterhin individuell. Was genau dahinter steckt, erklärt Schalke allerdings nicht. Zuletzt war von Knieproblemen die Rede. Allerdings galt Tempelmann schon zu Saisonschluss als Abgangskandidat.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge sei Tempelmann schon Ende Mai mitgeteilt worden, dass man nicht mehr mit ihm plane und er sich einen neuen Verein suchen könne. Tempelmann besitzt noch einen gültigen Vertrag bis 2026. Zuletzt gab es aber immer wieder Gerüchte, der 1. FC Nürnberg könne an einer Rückholaktion interessiert sein.

Das könnte dich auch interessieren:

Dass Tempelmann nicht mit ins Trainingslager reist, ist jedenfalls schon mal ein deutliches Zeichen. Und auch eine Trikotnummer hat S04 für ihn nicht mehr vergeben. Bei Schalke plant man offensichtlich nicht mehr mit ihm.