FC Schalke 04: Van der Sloot spricht über Zukunft – Fans zucken sofort zusammen

In ihn haben die Fans des FC Schalke 04 große Hoffnungen: Steven van der Sloot. Wochenlang forderten sie von Trainer Karel Geraerts (hier mehr zum Trainer leben), dass der U23-Spieler endlich sein Profi-Debüt bekommt. Anfang April war es gegen Hannover so weit, gegen Nürnberg durfte er dann auch erstmal bei einem Heimspiel ran.

Nach dem emotionalen 2:0-Sieg über den Club sprach der Niederländer unter anderem über seine Zukunft. Denn sein Vertrag beim FC Schalke 04 läuft im Sommer aus. Die Fans zucken bei seinen Worten zusammen.

FC Schalke 04: Heimdebüt für van der Sloot

In der 70. Minute war es so weit. Erstmals durfte van der Sloot erleben, wie 62.278 Fans seinen Namen brüllten. Das Debüt im Schalke-Stadion – eine besondere Sache. Schalkes Nachwuchsspieler hatte in der zweiten Halbzeit den ausgelaugten Cedric Brunner ersetzt.

Und so war er auch einer der ersten vor der Nordkurve, die das entscheidende 2:0 durch Paul Seguin mit den eigenen Fans bejubelte. „Die Fans sind verrückt“, bekannte er positiv nach dem Spiel gegenüber „Ruhr24“. Nur: Wie lange wird er den Anhang des FC Schalke 04 noch aktiv miterleben?

Vertrag läuft aus

Aktuell spielt van der Sloot in seinem letzten Vertragsjahr auf Schalke. 2022 war er von Ajax Amsterdam gekommen, seitdem zeigt seine Entwicklungskurve steil nach oben. Aber gelingt ihm hier auch der Profi-Durchbruch?

Er sei froh, dass Geraerts ihm die Chance gegeben habe und hoffe auf weitere Chancen in den kommenden Wochen, so van der Sloot. „Ich möchte weiter spielen und mich zeigen können“, machte das Juwel deutlich. Sein erklärtes Ziel: ein Profi-Vertrag. Doch derzeit gebe es darüber noch keine Entscheidung.

FC Schalke 04: Fans mit klarer Forderung

Eine Aussage, die bei den Fans sofort die Alarmglocken schrillen lässt. Nur allzu oft verlor S04 in der Vergangenheit Talente, weil man sich nicht früh genug bemühte. Mattes Hansen vom SC Paderborn ist so ein Beispiel (hier mehr zu ihm erfahren).

In so eine Falle will man beim FC Schalke 04 eigentlich nicht mehr tappen. Deshalb ist die Forderung des eigenen Anhangs klar: Verlängert mit van der Sloot! Doch bis der Klassenerhalt nicht klar ist, dürfte es bei den Knappen keine großen Personalentscheidungen geben.