FC Schalke 04: ER könnte die größte Überraschung der Rückrunde werden

In den Wochen vor Weihnachten hat sich beim FC Schalke 04 der erste Gewinner der Winter-Vorbereitung herauskristallisiert. Sein Name ist Soichiro Kozuki.

Beim FC Schalke 04 trumpfte er in den Testspielen schon mächtig auf. Ihm winkt jetzt ein Profivertrag. Unter Trainer Thomas Reis könnte er in der Rückrunde noch eine wichtige Rolle spielen.

FC Schalke 04: Kozuki überrascht alle

Soichiro Kozuki, diesen Kicker hatte beim FC Schalke 04 lange Zeit niemand auf der Rechnung. Der 22-Jährige wechselte erst Anfang des Jahres aus der zweiten japanischen Liga zum 1. FC Düren in die Regionalliga. Im Sommer ging es dann weiter in die zweite Mannschaft von Schalke 04 – und jetzt, ein halbes Jahr später, steht er vor dem Sprung in den Profi-Kader.

Mit der Empfehlung von acht Treffern und fünf Vorlagen wurde Kozuki im Dezember zu den Profis berufen. Beim 2:2 gegen Rapid Wien erzielte Kozuki schon nach acht Minuten seinen ersten Treffer für die Profis. Gegen Hajduk Split (3:4) sorgte der Japaner gleich wieder für Wirbel, schoss in der 73. Minute seinen zweiten Treffer. Und auch beim 2:2 gegen Osnabrück traf Kozuki.

Kozuki winkt Profivertrag

Diese guten Leistungen will Schalke jetzt belohnen. „Kozuki soll einen Profivertrag erhalten. Es ändert sich nur das Format – und dank seiner guten Leistungen bekommt er bessere Konditionen“, so Knäbel noch vor Weihnachten. Der 22-Jährige soll am 2. Januar mit den Profis ins Trainingslager nach Belek fliegen. Kozuki bekommt von Reis die Chance sich für weitere Einsätze anzubieten. „Ob er danach definitiv im Kader bleibt, werden wir nach dem Trainingslager entscheiden“, so Knäbel.

Der Japaner ist vor allem für die Schalker Offensive ein extrem belebendes Element. Der 22-Jährige glänzt nicht nur als Torschütze, sondern auch als Vorlagengeber. Er ist flink und schnell. Genau das, was der FC Schalke 04 aktuell auf dem Transfermarkt sucht. Wenn Kozukis Leistungskurve weiterhin so schnell nach oben zeigt, könnte er der die größte Überraschung der Rückrunde werden.