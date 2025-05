Aldi-Kunde bekommt Rückgeld an der Kasse – danach trifft ihn der Schlag: „Konnte es nicht glauben“

Normalerweise ist der Gang zur Kasse für viele Kunden bei Aldi, Lidl & Co. der am wenigsten erfreulichste Aspekt am Einkaufen. Kein Wunder, hier wird man schließlich sein Geld los. Und davor gibt es lange Warteschlangen. Und am Ende kommt man beim schnellen Einscannen der Kassierer nicht mehr mit dem Einpacken hinterher. Purer Stress.

Doch es geht auch anders, wie ein Aldi-Kunde auf „Reddit“ verrät. Er erlebte an der Aldi-Kasse einen wahren Glücksmoment. „Konnte es vorhin auch nicht glauben, als ich auf mein Rückgeld geschaut habe“, schreibt er im Social-Media-Forum. Was war geschehen?

Aldi-Kunde staunt nicht schlecht

Der Kunde hatte seinen Aldi-Einkauf bar bezahlt, sein Rückgeld erhalten – und die Münzen dann offenbar nicht einfach schnell eingesteckt, sondern etwas genauer betrachtet. Zum Glück! Denn eine 2-Euro-Münze fiel ihm dabei besonders auf!

Es handelt sich um eine Sonderprägung aus Monaco. Hier kennen die meisten Münzsammler die legendären Grace-Kelly-Euro-Münzen, die für über 3.000 Euro gehandelt werden (>> hier mehr dazu).

Wertvolle Euro-Münze als Rückgeld

Doch es gibt noch eine zweite Sonderauflage – und zwar eine 2-Euro-Münze mit den Portaits von Fürst Albert II. und seiner Frau Charlene Wittstock, die zu deren Hochzeit 2011 in Auftrag gegeben wurde. Nur rund 15.000 Stück sollen davon existieren.

Wie viel die seltene 2-Euro-Münze wert ist? Schwer zu sagen. Auf Münz-Portalen im Netz finden sich Angebote zwischen 250 und 850 Euro, in den Kommentaren auf „Reddit“ posten Münz-Fans dagegen Ebay-Angebote für lediglich 50 und 80 Euro. Fakt ist jedoch: Aufgrund der geringen Auflage gibt es ohne Zweifel einen Sammler-Markt für das Geldstück – und mehr als zwei Euro wird die Münze auf jeden Fall wert sein.

Der Aldi-Kunde verkündet jedenfalls, dass er die Münze behalten möchte – in der Hoffnung, dass sie in den kommenden Jahren noch ein wenig an Sammlerwert dazu gewinnt.