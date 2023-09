Grace-Kelly-Münze: SIE ist die wertvollste 2-Euro-Gedenkmünze – das macht sie so besonders

Bei der Grace-Kelly-Münze handelt es sich um eine 2-Euro-Münze aus dem Fürstentum Monaco. Die Gedenkmünze gilt als die wertvollste 2-Euro-Münze überhaupt. Aber was macht die Grace-Kelly-Münze so besonders und begehrt? Und wie viel ist die Grace-Kelly-Münze tatsächlich wert? Wir klären in diesem Beitrag auf.

Es gibt einschneidende Unglücksfälle von Prominenten, bei denen die Welt für einen Moment stillzustehen scheint. So war es am 31. August 1997, als Lady Di bei einem Autounfall in Paris ums Leben kam. Und so war es auch, als die als Grace Kelly bekanntgewordene Fürstin Gracia Patricia von Monaco am 13. September 1982 ebenfalls bei einem Autounfall verstarb. Anlässlich ihres 25. Todestags gab das Fürstentum Monaco im Jahr 2007 eine 2-Euro-Gedenkmünze heraus, auf deren Rückseite Grace Kelly alias Fürstin Gracia Patricia von Monaco mit hochgesteckten Haaren im Seitenprofil zu sehen ist. Die erstmals am 12. Juli 2007 im Fürstentum Monaco, also fast auf den Tag genau einen Monat vor ihrem 25. Todestag, herausgegebene Grace-Kelly-Münze gilt noch immer als die wertvollste Gedenkmünze in Europa.

Grace-Kelly-Münze gilt als wertvollste Euro-Gedenkmünze überhaupt

Aber warum ist die Grace-Kelly-Münze so viel wert? Welchen Wert eine Euro-Münze für Sammler besitzt, ergibt sich aus mehreren Faktoren, wie Guy Franquinet erklärt. Er ist öffentlich bestellter und vereidigter IHK-Sachverständiger für Deutsche Münzen ab 1871 und Euro-Umlaufmünzen. Eine Euro-(Gedenk-)Münze sei umso wertvoller, je…

…seltener sie ist

…begehrter sie ist

Denn grundsätzlich gilt laut Franquinet: „Angebot und Nachfrage bestimmen wie etwa bei Brötchen oder beim Fleisch den Preis, das ist bei Euro-Münzen nicht anders.“ Daher könne auch das Alter und die Qualität einer Euro-Münze eine Rolle spielen. Je älter eine einzelne Euro-Münze sei, desto seltener sei sie für gewöhnlich im Umlauf oder für Sammler zu bekommen. Und je kürzer eine Euro-Münze sich im Umlauf befunden hat, desto besser ist in der Regel die Qualität. Die Münze weist dann wenig bis keine Gebrauchsspuren auf.

Zurück zur Grace-Kelly-Münze: Die Gedenkmünze mit der ehemaligen Fürstin Grace Kelly von Monaco wurde lediglich mit einer Gesamtauflage von 20.001 Exemplaren geprägt. Damit ist die Grace-Kelly-Münze recht selten. Zum Vergleich: 2-Euro-Gedenkmünzen in Deutschland werden in der Regel mit einer Auflage von 30 Millionen Exemplaren hergestellt.

So selten ist die 2-Euro-Münze mit Grace Kelly

Hinzu kommt, dass die Grace-Kelly-Münze in Monaco ausschließlich mit dem bei Sammlern beliebten Herstellungsverfahren „Polierte Platte“ (PP) hergestellt wurde. Bei dem Herstellungsverfahren der „Polierten Platte“ werden die 2-Euro-Münzen aus polierten Rohlingen mit speziell polierten Stempeln mehrfach und oft mit höherem Druck geprägt. Dadurch erscheint der Münzgrund stark reflektierend und sehr glatt, während die Rückseite mit dem Motiv hingegen matt ist.

Die Grace-Kelly-Münze galt zwar jahrelang als die seltenste Euro-Gedenkmünze, doch inzwischen liegt sie in dieser Rangliste nur noch auf Platz 3: Noch seltener ist die 2-Euro-Münze zum zehnjährigen Hochzeitstag von Fürst Albert II. und Fürstin Charlene von Monaco aus dem Jahr 2021 (Auflage: 15.000 Exemplare) sowie die 2-Euro-Münze „Bau des Schlosses“ aus dem Jahr 2015 (Auflage: 10.000 Exemplare) – ebenfalls aus Monaco. Von der Grace-Kelly-Münze gelangen jedoch lediglich rund 16.000 Exemplare in den Münzhandel in Monaco. Die übrigen rund 4000 Exemplare der 2-Euro-Münze wurden im Zuge einer Grace-Kelly-Ausstellung in Monaco anlässlich ihres 25. Todestags an Besucher veräußert – schon damals zu einem Preis von 110 Euro je Gedenkmünze.

Mehr News

2-Euro-Münze „Elbphilharmonie“: So wertvoll ist die Gedenkmünze aus Hamburg von 2023

Euro-Münzen mit Fehlprägung sind extrem wertvoll: So erkennst du, ob du ein seltenes Exemplar besitzt

10-Euro-Münzen: So unterschiedlich ist ihr Wert – nicht alle sind aus Silber

Aufgrund ihrer Seltenheit sind auch diese beiden Gedenkmünzen aus dem Fürstentum Monaco bei Sammlern heiß begehrt, doch an den Wert der Grace-Kelly-Münze reichen sie nicht heran. Dies liegt wohl an der immensen Popularität der späteren Fürstin Grace Kelly, die zu Beginn der 1950er-Jahre große Erfolge als Schauspielerin in Hollywood feierte und in Filmen wie „Zwölf Uhr mittags“, „Bei Anruf Mord“ oder „Über den Dächern von Nizza“ mitwirkte. Obwohl ihre Hollywood-Karriere durch die Hochzeit mit Fürst Rainier III. von Monaco im Jahr 1956 ein abruptes Ende fand, hatte Grace Kelly, die seitdem offiziell Fürstin Gracia Patricia hieß, ihren Platz in den Herzen der Fans sicher. Zudem gewann sie zwei Golden-Globe-Awards als beste Nebendarstellerin in „Mogambo“ (1954) und als beste Hauptdarstellerin in „Ein Mädchen vom Lande“ (1955) sowie einen Oscar als beste Hauptdarstellerin in „Ein Mädchen vom Lande“.

In den 1950er-Jahren zählte Grace Kelly zu den populärsten Schauspielerinnen in Hollywood – hier an der Seite von Alec Guinness in „Der Schwan“. Foto: IMAGO/ZUMA Wire

Auch als Fürstin von Monaco galt Grace Kelly alias Gracia Patricia als ausgesprochen beliebt – auch weit über ihren 25. Todestag hinaus. Diese enorme Popularität ist ausschlaggebend für die gewaltige Nachfrage nach der Grace-Kelly-Münze von 2007 – und macht sie zusammen mit der geringen Auflage so wertvoll. Laut dem Fachportal „muenzen.eu“ ist die Gedenkmünze mit Fürstin Grace Kelly von Monaco rund 3.300 Euro wert. Damit führt die Grace-Kelly-Münze die Rangliste der wertvollsten 2-Euro-Münzen deutlich an. Auf Internet-Auktionsplattformen wie ebay wird die Gedenkmünze mit Grace Kelly von einigen Anbietern zum Kauf angeboten, die Preise liegen jedoch in der Regel deutlich über dem von Experten angegebenen Marktwert von 3.300 Euro.

Grace-Kelly-Münze ist ein Vermögen wert

Wer als Sammler in den Besitz einer der wenigen Grace-Kelly-Münzen kommt, kann sich also glücklich schätzen. Daher ist es kein Wunder, dass die wenigsten Besitzer einer dieser 2-Euro-Münzen ein Interesse daran haben, diese zu verkaufen. Dennoch lohnt sich ein regelmäßiger Blick ins Portemonnaie, da auch die Grace-Kelly-Münze mit einem Nominalwert von zwei Euro als reguläres Zahlungsmittel im Euro-Raum dient. Im niederbayerischen Straubing tauchte im Sommer 2022 tatsächlich eine Grace-Kelly-Münze auf – weil eine 78-jährige Frau mit der wertvollen 2-Euro-Münze ihren Einkauf bezahlte. Als dies bekannt wurde, begaben sich zahlreiche Menschen in Bayern auf die Suche nach der wertvollen 2-Euro-Münze. Ob sie seitdem wieder aufgetaucht ist, ist nicht bekannt.

Der Wert der Grace-Kelly-Münze ist deshalb so hoch, weil die Gedenkmünze aus dem Fürstentum Monaco äußerst selten ist und Grace Kelly aufgrund ihrer Popularität unter Sammlern zu den populärsten Motiven bei 2-Euro-Münzen zählt. Trotz ihres enormen Werts ist die Grace-Kelly-Münze nicht die teuerste Münze der Welt. Welche das ist, wie viel wie wert ist und was sie so besonders macht, erfährst du hier. <<<