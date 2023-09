Euro-Münzen mit Fehlprägung sind extrem wertvoll: So erkennst du, ob du ein seltenes Exemplar besitzt

Sie taugen nicht als Zahlungsmittel – und doch sind sie teilweise extrem wertvoll: Euro-Münzen mit Fehlprägungen sind nicht nur heiß begehrt, sondern besitzen oft auch einen hohen (Sammler-)Wert. Aber wie erkenne ich, ob ich eine Euro-Münze mit einer seltenen Fehlprägung besitze? Und welchen Wert besitzen sie? In diesem Beitrag erfährst du es – und zudem alles Wichtige zum Thema „Euro-Münzen mit Fehlprägung erkennen“.

Auf den ersten Blick klingt es paradox: Für gewöhnlich legen Sammler und Experten großen Wert auf ein möglichst perfektes Münzbild und eine fehlerfreie Prägequalität. Abnutzungserscheinungen sind in Fachkreisen nicht gern gesehen und können den Wert der Euro-Münze, die sich im Umlauf befindet, für Sammler schmälern. Aber bei Euro-Münzen mit Fehlprägungen verhält es sich gänzlich anders: Die Nachfrage und damit der Markt für Euro-Münzen mit Fehlprägungen ist immens.

Euro-Münzen mit Fehlprägung: Das musst du über sie wissen

Aber in welchen Fällen handelt es sich überhaupt um eine Euro-Münze mit Fehlprägung? Von einer Fehlprägung ist die Rede, wenn es bei einer (Euro-)Münze vor oder während des Prägevorgangs zu einem Fehler im Münzbild gekommen ist. Dabei ist es ganz gleich, ob es sich um eine Gedenkmünze, eine Cent-Münze oder eine Euro-Münze handelt, die für den Umlauf oder nur für Sammler gedacht ist. Das heißt: Eine Euro-Münze mit Fehlprägung weicht von der für sie vorgesehenen Norm ab, sie sieht anders aus. Davon zu unterscheiden sind Euro-Münzen mit Materialfehlern. In solchen Fällen werden Münzen auf nicht für sie vorgesehene oder fehlerhafte Rohlinge geprägt.

Für gewöhnlich verlassen derlei Euro-Münzen mit Fehlprägungen und Materialfehlern gar nicht erst die Münz-Prägestätte, sondern werden direkt wieder eingeschmolzen. Dementsprechend selten sind solche Euro-Münzen mit Fehlprägungen. Es gelangen nur sehr wenige Euro-Münzen mit „Fehlprägungen und Materialfehler durch die Qualitätskontrollen in den Umlauf“, berichtet das Bundesverwaltungsamt auf seiner Website.

Ungewöhnliche Farben und Motive deuten auf eine Fehlprägung bei einer Euro-Münze hin (Symbolfoto). Foto: picture alliance/dpa/Guy Franquinet

Andererseits sei es aber auch so, dass es sich bei Euro-Münzen mit Fehlprägungen keineswegs um Unikate handelt, auch wenn dies von Verkäufern gern suggeriert werde, betont Guy Franquinet, öffentlich bestellter und vereidigter IHK-Sachverständiger für Deutsche Münzen ab 1871 und Euro-Umlaufmünzen: „In einer Prägestätte werden innerhalb kürzester Zeit zahlreiche Münzen geprägt – wenn dann nach einigen Minuten ein Fehler auffällt, sind bis dato bereits Hunderte oder gar Tausende dieser Münzen mit Fehlprägung hergestellt worden.“

Inzwischen gibt es für das Sammeln und Handeln mit Euro-Münzen mit Fehlprägung einen eigenen Markt. Entsprechend hoch ist auch der Wert einzelner Münzen. Von daher verwundert es nicht, dass allein auf der Online-Auktionsplattform ebay zahlreiche Angebote von Euro-Münzen mit (vermeintlicher) Fehlprägung kursieren. Die Verkaufspreise erreichen nicht selten schwindelerregende Höhen und liegen in der Spitze im sechsstelligen Bereich pro Euro-Münze.

Euro-Münzen mit Fehlprägung: So wertvoll sind sie

Aber sind solche Euro-Münzen mit Fehlprägung tatsächlich so viel wert? Und wie erkenne ich eine Euro-Münze mit Fehlprägung? Antworten auf diese Fragen bekommst du im Folgenden. Münz-Experte Franquinet klärt auf. Seinen Angaben zufolge gilt bei Euro-Münzen mit Fehlprägung grundsätzlich: Je offensichtlicher und je seltener die Fehlprägung ist, desto begehrter ist eine solche Euro-Münze in der Regel – und damit für Sammler umso wertvoller. Wer eine Lupe benötigt oder eine angebliche Fehlprägung auch bei genauer Betrachtung nicht oder nur schemenhaft erkennt, kann in aller Regel davon ausgehen, dass es sich nicht um eine Euro-Münze mit Fehlprägung handelt.

Euro-Münzen mit einer Fehlprägung verlassen für gewöhnlich nicht ihre Prägestätte, sondern werden direkt wieder eingeschmolzen. Je offensichtlicher und je seltener eine Fehlprägung ist, desto begehrter ist die Münze bei vielen Sammlern. (Symbolfoto). Foto: picture-alliance / dpa/dpaweb

Auch wenn bei Online-Auktionsplattformen, wie ebay, zahlreiche Euro-Münzen mit vermeintlicher Fehlprägung angeboten werden, sollten sich Münzen-Sammler davon nicht irritieren lassen, rät Franquinet. „Bei vielen dieser Angebote handelt es sich um Euro-Münzen, die sich im Umlauf befanden, und die klassische Abnutzungserscheinungen aufweisen“, sagt der IHK-Sachverständige. „Wenn die Euro-Münze oft heruntergefallen ist oder ein Auto drüber gerollt ist, dann ist sie zwar deformiert, aber das ist keine Fehlprägung.“

Die häufigsten Fehlprägungen bei Euro-Münzen im Überblick

Aber welche Fehlprägungen sind bei Euro-Münzen die bekanntesten? Wir klären auf – das sind die wichtigsten Arten von Fehlprägungen bei Euro-Münzen:

Stempeldrehung: Diese Fehlprägung gehört zu den häufigsten bei Euro-Münzen und Cent-Münzen. Sie kommt zustande, wenn die Münze nicht gerade um die Längsachse gedreht wird, sondern um 10 bis 350 Grad. Das Motiv auf der Rückseite der Euro-Münze ist in solchen Fällen also gedreht. Wenn das Münzbild um exakt 180 Grad gedreht ist, spricht man von einer „französischen Fehlprägung“, da diese Prägung in Frankreich nicht ungewöhnlich ist. In Deutschland und vielen anderen Ländern sind diese Euro-Münzen jedoch nicht im Umlauf.

Dezentrierung: Wenn das Münzbild nicht mittig auf die Euro-Münze, sondern versetzt geprägt wird, sodass ein Teil des äußeren Rands ebenfalls geprägt oder das Motiv gar abgeschnitten und nur in Teilen auf die Münze geprägt wird, ist von einer Dezentrierung die Rede. Je stärker die Dezentrierung ist, desto höher ist häufig der Wert der Fehlprägung der Euro-Münze – weil die Fehlprägung für das menschliche Auge umso besser erkennbar ist. Die wohl bekannteste Form einer Dezentrierung ist das sogenannte „Spiegelei“. Bei einer Spiegelei-Münze wurde der innere, gelbe Teil der Münze nicht exakt in der Mitte gesetzt, sondern leicht verlagert auf den Rohling geprägt. Zum Teil ist auch die Farbe verlaufen, in einigen Fällen weisen Spiegelei-Münzen auch einen Spalt auf.

Doppelprägung: Bei dieser Art der Fehlprägung ist der Name selbsterklärend: In Ausnahmefällen schlägt der Prägestempel zweimal auf den Rohling, mit einer leichten Verschiebung, die für das menschliche Auge auf den ersten Blick oft kaum erkennbar ist. So ergeben sich aber doppelte Konturen des Münzbilds, weshalb diese Euro- und Cent-Münzen für Sammler wertvoll sind.

Bei dieser Art der Fehlprägung ist der Name selbsterklärend: In Ausnahmefällen schlägt der Prägestempel zweimal auf den Rohling, mit einer leichten Verschiebung, die für das menschliche Auge auf den ersten Blick oft kaum erkennbar ist. So ergeben sich aber doppelte Konturen des Münzbilds, weshalb diese Euro- und Cent-Münzen für Sammler wertvoll sind. Prägeschwäche: In seltenen Fällen können Verschmutzungen, etwa in Form von Öl oder Schmiermittel, in der Prägemaschine auf den Stempel gelangen und dadurch Teile des Motivs der Münze verdecken. Dies kann zur Folge haben, dass beispielsweise die Jahreszahl oder der Nominalwert der Euro-Münze unvollständig auf den Rohling geprägt wird.

In seltenen Fällen können Verschmutzungen, etwa in Form von Öl oder Schmiermittel, in der Prägemaschine auf den Stempel gelangen und dadurch Teile des Motivs der Münze verdecken. Dies kann zur Folge haben, dass beispielsweise die Jahreszahl oder der Nominalwert der Euro-Münze unvollständig auf den Rohling geprägt wird. Prägung auf falscher Ronde: Ebenfalls selten ist eine Fehlprägung in Form einer Prägung auf eine falsche Ronde: Dies passiert, wenn beispielsweise eine 1-Cent-Münze auf den Rohling einer 2-Cent-Münze geprägt wird.

Euro-Münzen mit einer Fehlprägung – wie in diesem Fall die 1-Cent-Münze – werden nicht mehr als Zahlungsmittel anerkannt (Symbolfoto). Foto: picture-alliance / dpa/dpaweb

Zainende: Beim Ausstanzen der Rohlinge verschiebt sich in Ausnahmefällen das sogenannte Zainblech – also das Blech, aus dem die Rohlinge gestanzt werden. Wenn das Stanzwerkzeug über einen Bereich des Blechs gerät, der bereits ausgestanzt ist, können in der Euro-Münze sichelförmige Aussparungen entstehen. Die Münze ist dann also nicht mehr an allen Seiten rund. Dies erinnert dann ein wenig an die Raupe Nimmersatt und sieht so aus, als hätte jemand einen Teil des Randes der Euro-Münze abgebissen.

Verwendung veralteter Stempel: Eine der bekanntesten Fehlprägungen bei Euro-Münzen tritt auf, wenn versehentlich veraltete Stempel genutzt werden. Diesen Fall gab es beispielsweise im Jahr 2007 als nach dem EU-Beitritt Bulgariens und Rumäniens auf der Vorderseite der Euro-Münzen eine veraltete EU-Karte auch in deutschen Prägestätten verwendet wurde.

Euro-Münzen mit Fehlprägung: Experte gibt Tipps

Wer als Sammler eine Euro-Münze mit Fehlprägung erkannt hat und sie besitzt, kann sich glücklich schätzen. Einige Besitzer solcher Münzen wollen diese auch zu Geld machen und inserieren diese bei Internet-Auktionsportalen, etwa ebay. Doch sind die dort angebotenen Euro-Münzen mit vermeintlichen Fehlprägungen tatsächlich so viel wert? „Viele dieser Anbieter sind leider nur aufs schnelle Geld aus, daher ist bei solchen Angeboten Vorsicht geboten.“ Wer auf Nummer sicher gehen will, ob es sich bei einer Euro-Münze um eine Fehlprägung handelt und wissen will, wie viel sie wert ist, sollte einen offiziellen Münz-Experten kontaktieren. Das gilt für Verkäufer wie Käufer gleichermaßen. „Ich habe vor Gericht schon erlebt, dass ein Verkäufer einer Münze mit angeblicher Fehlprägung Ärger wegen seines sittenwidrigen Angebots bekommen hat“, berichtet Franquinet.

Wie viel eine einzelne Euro-Münze mit Fehlprägung wert sei, sei dennoch nicht einfach zu beantworten. „Es gilt wie bei Brötchen oder Fleisch: Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis“, erklärt Franquinet. „Wenn ein Käufer nicht aufs Geld achten muss und bereit ist, den geforderten Preis zu zahlen – selbst wenn dieser im fünfstelligen Euro-Bereich liegt – dann ist ihm die Münze allem Anschein nach so viel wert.“ Üblicherweise würde am Sammlermarkt aber maximal eine niedrige vierstellige Summe für eine einzelne Euro-Münze – ob mit oder ohne Fehlprägung – ausgegeben, das sei aber auch vergleichsweise selten.

Wie du eine Fehlprägung bei einer Euro-Münze erkennst und wie viel sie wert sein kann, hast du in diesem Beitrag erfahren. Doch auch andere Euro-Münzen können sehr wertvoll sein. Was die 2-Euro-Münze „Erasmus-Programm“ so wertvoll macht und wie viel die Gedenkmünze wert ist, erfährst du hier. <<<