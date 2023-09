2-Euro-Münze „30 Jahre Mauerfall“ kann extrem viel wert sein: Für SIE musst du richtig viel zahlen

Am 9. November 1989 läutete der Berliner Mauerfall das Ende des zweigeteilten Deutschlands ein. Daher erschien im Jahr 2019 die 2-Euro-Münze „30 Jahre Mauerfall“. Zusammen mit Frankreich hat Deutschland die Gedenkmünze mit einem auffällig gestalteten Motiv im Herbst 2019 herausgegeben. Seitdem fragen sich viele: Wie viel ist die 2-Euro-Münze „30 Jahre Mauerfall“ wert? Eine Antwort auf diese Frage und alles Wissenswerte rund um die Gedenkmünze erfährst du in diesem Beitrag.

Welches Motiv welche Euro-Münze ziert, dürfte den meisten Menschen inzwischen bekannt sein. Doch jedes Jahr gibt jedes Euro-Land besondere 2-Euro-Münzen als Gedenkmünzen heraus, die an bestimmte Jubiläen, Ereignisse oder Persönlichkeiten erinnern sollen. Das Besondere an diesen 2-Euro-Münzen ist, dass sie nur einmalig geprägt werden und dadurch bei Sammlern entsprechend beliebt sind. Dies trifft auch auf die im Herbst 2019 von Frankreich und Deutschland herausgegebene 2-Euro-Münze „30 Jahre Mauerfall“ zu, die durchaus einen gewissen Wert besitzt.

Gedenkmünze zu 30 Jahre Mauerfall ist aufwendig gestaltet

Die 2-Euro-Münze „30 Jahre Mauerfall“ ist besonders aufwendig gestaltet: Die Gedenkmünze soll an den Fall der Berliner Mauer erinnern, der sich am 9. November 2019 zum 30. Mal jährte. Das Motiv auf der Rückseite, der nationalen Seite der 2-Euro-Münze „30 Jahre Mauerfall“, hat der französische Künstler Joaquin Jimenez übernommen und zeigt eine Bildcollage aus verschiedenen Elementen: Auf der Gedenkmünze ist die geöffnete Berliner Mauer zu sehen, durch die eine jubelnde Menschenmenge strömt. Auf der 2-Euro-Münze „30 Jahre Mauerfall“ mit deutscher Länderkennung ist die Mauer mit dem deutschen Schriftzug „30 Jahre Mauerfall“ versehen, während dieser Schriftzug auf der Münze mit französischer Länderkennung sowohl in deutsch als auch französisch zu lesen ist. Zudem sind drei fliegende Tauben als Symbol für den europäischen Frieden auf der Münze abgebildet, am oberen Rand ist darüber hinaus das Brandenburger Tor zu sehen.

Mehr News:

Euro-Münzen mit Fehlprägung sind extrem wertvoll: So erkennst du, ob du ein seltenes Exemplar besitzt

2-Euro-Münze „Erasmus-Programm“ kann Hunderte Euro wert sein: DAS macht sie so besonders

10-Euro-Münzen: So unterschiedlich ist ihr Wert – nicht alle sind aus Silber

Durch ihre auffällige Gestaltung mit dem besonderen Motiv fällt die 2-Euro-Münze „30 Jahre Mauerfall“ dem Betrachter direkt ins Auge. Aber wie wertvoll ist die Gedenkmünze? Grundsätzlich gilt für den (Sammler-)Wert einer Münze: Je seltener und je älter eine Münze ist und je begehrter sie ist, desto mehr ist sie auch wert. Zudem kann auch der Zustand der Münze eine Rolle spielen. Begehrt ist die 2-Euro-Münze „30 Jahre Mauerfall“ zweifelsfrei. Da die Gedenkmünze mit einer Auflage von 30 Millionen Exemplaren für den Umlauf – also als reguläres Zahlungsmittel in Form einer 2-Euro-Münze – herausgegeben wurde, ist die 2-Euro-Münze „30 Jahre Mauerfall“ alles andere als selten und rar. Die Länderkennung und die Prägestätte spielt für den Wert dieser Münze bislang keine Rolle. Dementsprechend gering ist auch der Wert der Gedenkmünze unter Sammlern: Wer ein neuwertiges Exemplar der 8,5 Gramm schweren 2-Euro-Münze „30 Jahre Mauerfall“ kaufen will, kann dies bei diversen Online-Münzshops ab 2,99 Euro erwerben.

2-Euro-Münze „30 Jahre Mauerfall“ kann viel Geld wert sein

Allerdings gilt auch für die 2-Euro-Münze „30 Jahre Mauerfall“: Fehlprägungen können den Wert einer einzelnen Gedenkmünze erheblich steigern: So kursieren in Deutschland auch auf der Online-Auktionsplattform ebay mehrere Angebote für vermeintliche Fehlprägungen der 2-Euro-Münze „30 Jahre Mauerfall“, für die Käufer bis zu 25.000 Euro zahlen müssen. Sind die Gedenkmünzen tatsächlich so viel wert? Diese Frage lässt sich nicht eindeutig beantworten, denn grundsätzlich gilt: Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Wenn ein Interessent also bereit ist, so viel Geld für die Fehlprägung einer Münze zu zahlen, ist sie ihm offenbar so viel wert. Je offensichtlicher und seltener eine Fehlprägung erkennbar ist, desto wertvoller ist sie für die meisten Menschen.

In aller Regel handelt es sich bei Fehlprägungen jedoch nicht um Unikate, wie Guy Franquinet betont. Er ist öffentlich bestellter und vereidigter IHK-Sachverständiger für Deutsche Münzen ab 1871 und Euro-Umlaufmünzen. Für gewöhnlich sind Fehlprägungen auf menschliches Versagen zurückzuführen und fallen in den Münzprägeanstalten oft erst nach einigen Minuten auf. „In dieser Zeit sind dann natürlich schon zahlreiche Münzen mit der entsprechenden Fehlprägung hergestellt worden“, betont Franquinet. Daher hänge der Wert einer Fehlprägung auch davon ab, wie viele Exemplare einer solchen Münze existieren.

Welchen Wert die 2-Euro-Münze „30 Jahre Mauerfall“ besitzt, haben wir in diesem Beitrag geklärt. Aber wie wie ist die 2-Euro-Münze mit der Elbphilharmonie wert?