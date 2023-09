2-Euro-Münze „Elbphilharmonie“: So wertvoll ist die Gedenkmünze aus Hamburg von 2023

Innerhalb kürzester Zeit hat es die Elbphilharmonie zu einem der Wahrzeichen des Bundeslands Hamburg geschafft. Daher verwundert es nicht, dass die Elbphilharmonie als Motiv für eine 2-Euro-Gedenkmünze aus Hamburg auserkoren wurde, die im Jahr 2023 herausgegeben wurde. Was es mit dieser 2-Euro-Münze aus Hamburg von 2023 auf sich hat und welchen Wert sie besitzt, erklären wir dir in diesem Beitrag.

Die Elbphilharmonie Hamburg, im Volksmund liebevoll „Elphi“ genannt, sorgte schon vor ihrer Fertigstellung im November 2016 in ganz Deutschland für Schlagzeilen, da das Konzerthaus in der Hamburger Hafencity eigentlich schon im Jahr 2010 hätte fertiggestellt sein sollen – und das für 77 Millionen Euro. Tatsächlich verzögerte sich der Bau und die Eröffnung der Elbphilharmonie um knapp sieben Jahre. Und die Baukosten explodierten, letztlich betrugen sie mit 866 Millionen Euro mehr als das Elffache der ursprünglich veranschlagten Summe. Ganz so wertvoll ist die 2-Euro-Münze aus Hamburg von 2023, für welche die Elbphilharmonie als Motiv ausgewählt wurde, nicht. Doch bei Sammlern ist die Gedenkmünze aus Hamburg von 2023 mit dem Wahrzeichen „Elbphilharmonie“ durchaus begehrt.

2-Euro-Münze aus Hamburg von 2023 bildet Auftakt für neue Serie

Seit der Euro-Einführung im Jahr 2002 gibt die Bundesrepublik Deutschland – wie alle anderen Euro-Staaten auch – Jahr für Jahr zahlreiche 2-Euro-Münzen als einmalige Gedenkmünzen heraus. Mit diesen Gedenkmünzen soll an Jubiläen, Wahrzeichen, Persönlichkeiten und Ereignisse erinnert werden, die auf die 2-Euro-Münzen geprägt werden. Zwischen 2006 und 2022 gab es in Deutschland zudem die bei Sammlern beliebte Serie „Bundesländer“. Hierfür wurde innerhalb des Zeitraums jedes Jahr eine Gedenkmünze herausgegeben, für die jeweils ein Motiv aus jedem der 16 Bundesländer in Deutschland ausgewählt wurde. Den Abschluss der Serie bildete im Jahr 2022 das Bundesland Thüringen – die Wartburg zierte die entsprechende 2-Euro-Münze.

Aufgrund des Erfolgs dieser der 2-Euro-Münzen setzte die Bundesrepublik Deutschland die Serie fort – im Jahr 2023 startete „Bundesländer II“. Den Auftakt machte das Bundesland Hamburg mit einer 2-Euro-Münze mit der Elbphilharmonie als Motiv. Für den Entwurf zeichnete Michael Otto aus Rodenbach verantwortlich. Auch wenn die Gedenkmünze mit der Elbphilharmonie das Bundesland Hamburg repräsentieren soll, gibt es Exemplare der 2-Euro-Münze mit allen fünf deutschen Prägezeichen. Denn üblicherweise werden alle Gedenkmünzen in Deutschland in den Prägestätten Hamburg (Prägezeichen „J“), Berlin (Prägezeichen „A“), München (Prägezeichen „D“), Stuttgart (Prägezeichen „F“) und Karlsruhe (Prägezeichen „G“) hergestellt.

Die 2-Euro-Münze aus Hamburg von 2023 mit der Elbphilharmonie wurde von der Deutschen Bundesbank erstmals am 24. Januar 2023 in Deutschland ausgegeben – und damit fast auf den Tag genau sechs Jahre nach der offiziellen Einweihung des Konzerthauses in der Hamburger Hafencity. Aber wie viel ist die Gedenkmünze aus Hamburg von 2023 mit der Elbphilharmonie wert? Diese Frage lässt sich nicht ohne Weiteres beantworten. Der Nominalwert dieser 2-Euro-Münze liegt wenig überraschend bei 2 Euro, nach Angaben des Fachportals „muenzen.eu“ ist die von Michael Otto (Rodenbach) entworfene Gedenkmünze mit der Elbphilharmonie zumindest 3 Euro wert. Wer noch kein Exemplar dieser 2-Euro-Münze besitzt, kann sie sich für knapp 3 Euro in Münzen-Onlineshops kaufen. Wer die Gedenkmünze mit Stempelglanz haben möchte, muss etwas tiefer in die Tasche greifen.

Die Elbphilharmonie ist ein Wahrzeichen von Hamburg und dient als Motiv für eine 2-Euro-Gedenkmünze im Jahr 2023. Foto: IMAGO/Zoonar

Dass die 2-Euro-Münze aus Hamburg von 2023 mit der Elbphilharmonie nicht mehr wert ist, liegt vor allem an ihrer Auflage: Von der Gedenkmünze wurden mindestens 30 Millionen Exemplare – zum Teil in Stempelglanz-Qualität –mit den fünf deutschen Prägezeichen hergestellt, die ab Anfang 2023 von der Bundesbank in der Bundesrepublik Deutschland ausgegeben wurden. Dadurch ist die Gedenkmünze mit der Elbphilharmonie nicht selten, was ihren Wert für Sammler senkt.

Mehr News:

Euro-Münze mit Beatrix, Königin der Niederlande: Warum SIE Tausende Euro wert sein kann

1-Euro-Münze mit Eule: DAS sollte jeder über sie wissen – es ist nur wenigen bekannt

Grace-Kelly-Münze: SIE ist die wertvollste 2-Euro-Gedenkmünze – das macht sie so besonders

Nichtsdestoweniger sind auf Online-Auktionsportalen, wie ebay, einzelne Exemplare der 2-Euro-Münze aus Hamburg von 2023 mit der Elbphilharmonie als Motiv zu finden, die für einige Hundert Euro, teilweise sogar für 1.000 Euro zum Verkauf angeboten werden. Daher stellt sich Betrachtern durchaus die Frage: Ist die 2-Euro-Münze aus Hamburg von 2023 doch wertvoller als gedacht? Bei den auf ebay angebotenen Gedenkmünzen soll es sich um Fehlprägungen handeln. Wenn eine offensichtliche – also für das menschliche Auge auf den ersten Blick erkennbare – Fehlprägung einer 2-Euro-Münze aus Hamburg von 2023 mit der Elbphilharmonie als Motiv vorliegt, kann diese Gedenkmünze tatsächlich um einiges wertvoller sein für Sammler. Das Prägezeichen spielt hierfür in diesem Fall keine Rolle.

2-Euro-Gedenkmünze mit Elbphilharmonie kann wertvoll sein

Ob die bei ebay zum Kauf angebotenen 2-Euro-Münzen mit der Elbphilharmonie tatsächlich so wertvoll sind, ist schwer zu sagen. Grundsätzlich bestimmen Angebot und Nachfrage den Preis. Soll heißen: Nur weil eine der von Michael Otto (Rodenbach) entworfenen Gedenkmünzen für bis zu 1.000 Euro zum Kauf angeboten werden, heißt das im Umkehrschluss noch nicht, dass sie auch jemand für diesen Preis erwirbt. „Wenn jemand nicht aufs Geld schauen muss und bereit ist, den geforderten Preis zu zahlen, ist ihm diese Münze ganz offensichtlich so viel wert“, sagt Guy Franquinet, öffentlich bestellter und vereidigter IHK-Sachverständiger für Deutsche Münzen ab 1871 und Euro-Umlaufmünzen.

Wer sichergehen will, ob es sich bei einer 2-Euro-Münze aus Hamburg von 2023 mit dem Motiv der Elbphilharmonie oder einer anderen Gedenkmünze tatsächlich um eine seltene Fehlprägung handelt, die den Wert der Münze erheblich steigert, sollte sich am besten an einen zertifizierten Sachverständigen für Euro-Münzen wenden.

Was es mit der 2-Euro-Münze aus Hamburg von 2023 mit der Elbphilharmonie auf sich hat und wie viel sie wert ist, haben wir dir in diesem Beitrag verraten. Fehlprägungen können auch bei dieser Gedenkmünze den Wert erheblich erhöhen. Woran du eine Fehlprägung bei einer Euro-Münze erkennst und wie wertvoll sie sind, erfährst du hier. <<<