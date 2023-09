1-Euro-Münze mit Eule: DAS sollte jeder über sie wissen – es ist nur wenigen bekannt

Fast jeder hatte sie hierzulande wohl schon einmal in der Hand: Die 1-Euro-Münze mit der Eule ist den meisten Menschen in Deutschland und den übrigen Euro-Ländern bekannt. Und doch ist die 1-Euro-Münze mit der Eule aus dem Prägungsjahr 2002 eine besondere Münze – aber warum? Das erfährst du in diesem Beitrag. Und natürlich verraten wir auch, aus welchem Land die 1-Euro-Münze mit der Eule kommt und welchen Wert sie für Sammler haben kann – ob mit oder ohne Fehlprägung.

Der Euro wurde als neue Währung am 1. Januar 2002 in zwölf EU-Ländern eingeführt. Das rief auch Sammler auf den Plan, die am liebsten mindestens einen vollständigen Satz von allen Cent- und Euro-Münzen aus jedem der zwölf Euro-Staaten bekommen wollten. Denn auch wenn die Vorderseiten der jeweiligen Cent- und Euro-Umlaufmünzen identisch aussehen, so unterscheidet sich die Rückseite von Land zu Land, da die Münzen mit einem nationalen Motiv geprägt werden darf. Ob der Bundesadler auf den deutschen 1-Euro- und 2-Euro-Münzen, die zwei fliegenden Gänse auf den finnischen Cent- und Euro-Münzen oder eben die Eule auf der 1-Euro-Münze – Tiere sind in einigen Euro-Staaten ein beliebtes Prägemotiv für Euro-Münzen.

1-Euro-Münze mit Eule kommt aus Griechenland

Aber aus welchem Land stammt die 1-Euro-Münze mit der Eule? Die Eule, genauer gesagt ein Steinkauz, ziert die 1-Euro-Münzen von Griechenland. Neben der Eule ist auf der 1-Euro-Münze von Griechenland ein Olivenzweig abgebildet. Zudem ist gut lesbar der Schriftzug „EYPΩ“ auf der griechischen 1-Euro-Münze geprägt. EYPΩ heißt „Euro“ in der Landessprache von Griechenland.

Dass die Eule auf der 1-Euro-Münze von Griechenland abgebildet ist, ist kein Zufall: Die Eule galt bereits im antiken Athen als Begleiterin von Pallas Athene, der Göttin der Weisheit, des Krieges und des Friedens. Diese enge Verbundenheit zwischen der Eule und Göttin Pallas Athene sorgte dafür, dass die Eule schon vor Jahrhunderten als Motiv auf griechischen Münzen im antiken Athen zu finden war. Auch auf griechischen Drachme-Münzen, die bis zur Einführung des Euro als Umlaufmünzen ausgegeben wurden, war eine Eule abgebildet.

Daher verwundert es nicht, dass die Eule auch als Motiv für die 1-Euro-Münze von Griechenland ausgewählt wurde. Die auf der griechischen 1-Euro-Münze zu sehende Eule ist sogar eine historische: Sie zierte bereits die 4-Drachmen-Münze des antiken Athen im 5. Jahrhundert vor Christus. Auffällig bei den griechischen Cent- und Euro-Münzen ist auch, dass für jede einzelne Kursmünze – also die 1-Cent-Münze, die 2-Cent-Münze, die 5-Cent-Münze, die 10-Cent-Münze, die 20-Cent-Münze, die 50-Cent-Münze, die 1-Euro-Münze und auch die 2-Euro-Münze jeweils ein eigenes Motiv gewählt wurde. Eines haben die Motive der Euro-Münzen aus Griechenland aber gemeinsam: Sie alle stammen von dem griechischen Bildhauer Georges Stamatopoulos, der die Euro-Münzen im Auftrag der griechischen Notenbank gestaltet hat.

Euro-Münzen aus Griechenland mit Prägungsjahr 2002 sind einmalig

Die Euro-Münzen aus Griechenland – inklusive der 1-Euro-Münze mit der Eule – weisen jedoch noch eine weitere Besonderheit auf: Da Griechenland erst kurz vor der Euro-Einführung Mitglied der Europäischen Währungsunion wurde, war es dem Land nicht mehr möglich, die vorgeschriebene Mindestmenge an Cent- und Euro-Umlaufmünzen vor dem 1. Januar 2002 zu prägen. Daher sprangen Frankreich, Spanien und Finnland in die Bresche und stellten einen Teil der griechischen Euro-Münzen mit dem Prägejahr 2002 her.

Betrachter können dies an dem Länderkennungsbuchstaben ablesen, der auf der Rückseite der jeweiligen Cent- und Euro-Münze in den Stern geprägt ist. Und zwar auf den Stern, welcher der Jahreszahl am nächsten steht. So weisen viele 1-Cent-Münzen, 2-Cent-Münzen, 5-Cent-Münzen, 10-Cent-Münzen und 50-Cent-Münzen aus Griechenland, die im Prägungsjahr 2002 hergestellt wurden, den Länderkennungsbuchstaben F (France) auf. Auf zahlreichen 20-Cent-Münzen aus Griechenland aus dem Prägejahr 2002 lässt sich ein E (España) finden. Die 1-Euro-Münzen mit der Eule und die 2-Euro-Münzen von Griechenland mit dem Prägejahr 2002 wurden hingegen in Finnland hergestellt, davon zeugt die Prägung S (Suomi).

Die ab dem Prägejahr 2003 hergestellten Euro-Münzen aus Griechenland weisen hingegen keinen Länderkennungsbuchstaben aus. Stattdessen lässt sich auf den Umlaufmünzen eine stilisierte Blume in Form einer Palmette finden. Sie ist das Zeichen der staatlichen Prägestätte Griechenlands, die sich in der Nähe von Athen befindet. Die stilisierte Blume lässt sich darüber hinaus auch auf den Cent- und Euro-Münzen von Griechenland finden, die im Prägejahr 2002 in Frankreich, Spanien und Finnland hergestellt wurden.

Die Wahl der Eule als Motiv der 1-Euro-Münze aus Griechenland hat historische Gründe. Foto: IMAGO/Panthermedia

Durch diese Besonderheit ist die 1-Euro-Münze mit der Eule aus dem Prägungsjahr 2002 bei vielen Sammlern besonders beliebt. Noch begehrter sind hingegen Exemplare der 1-Euro-Münze mit der Eule und einer Fehlprägung – insbesondere, wenn die Münze aus dem Prägungsjahr 2002 stammt. Aber wie viel ist die 1-Euro-Münze mit der Eule aus dem Jahr 2002 – ob mit oder ohne Fehlprägung – wert? Diese Frage lässt sich nicht ohne Weiteres beantworten, da Angebot und Nachfrage auch in diesem Fall den Preis bestimmen. Auf der Internet-Auktionsplattform ebay lassen sich zahlreiche Exemplare einer 1-Euro-Münze mit Eule aus dem Prägungsjahr 2002 – und zum Teil einer vermeintlichen Fehlprägung – finden. Bis zu 6.000 Euro verlangen die Verkäufer dafür.

Sind einzelne 1-Euro-Münzen mit der Eule – ob mit oder ohne Fehlprägung – tatsächlich so viel wert? Das lässt sich schwer sagen und hängt davon ab, wie viel Geld potenzielle Käufer bereit sind, dafür zu zahlen. Wenn jemand bereit ist, mehrere Tausend Euro für eine 1-Euro-Münze mit der Eule zuzahlen, dann wird sie der Person offensichtlich so viel wert sein.

1-Euro-Münze mit Eule: So viel kann sie wert sein

Umgekehrt gilt aber auch: Nur weil eine 1-Euro-Münze mit der Eule zu einem vergleichsweise hohen Preis zum Kauf angeboten wird, heißt dies noch nicht, dass sie auch tatsächlich für diese Summe verkauft wird – dann wird sie den geforderten Preis offensichtlich nicht wert sein. Grundsätzlich gilt bei Euro-Münzen mit Fehlprägungen: Je offensichtlicher eine Fehlprägung für das ungeschulte menschliche Auge erkennbar ist und je seltener sie vorkommt, desto höher ist in der Regel auch ihr Wert für Sammler. „Hinzu kommt, wie begehrt die Münze ist“, erklärt Guy Franquinet, öffentlich bestellter und vereidigter IHK-Sachverständiger für Deutsche Münzen ab 1871 und Euro-Umlaufmünzen. „Wenn eine Euro-Münze eine seltene Fehlprägung aufweist, sich für die Münze aber kaum jemand interessiert, dann ist sie auch nicht so viel wert.“

Hinzu kommt, dass es sich nicht bei jeder Verformung einer Münze zwangsläufig um eine Fehlprägung handele. „Wenn Euro-Münzen jahrelang im Umlauf sind, ist es völlig normal, dass sie gewisse Abnutzungserscheinungen aufweisen“, sagt Franquinet. Dann handele es sich keineswegs um eine Umlaufmünze mit Fehlprägung. Der Zustand der Euro-Münze spiele daher auch eine Rolle. Wer auf Nummer sicher gehen will, ob es sich bei einer Euro-Münze um eine Fehlprägung handelt und wie viel sie für Sammler typischerweise wert sein kann, sollte sich am besten an einen offiziellen und unabhängigen Sachverständigen für Euro-Münzen wenden.

Was es mit der 1-Euro-Münze mit der Eule aus Griechenland auf sich hat, was die Münzen aus dem Prägejahr 2002 so einmalig macht und wie hoch der Wert einer 1-Euro-Münze mit Eule – ob mit oder ohne Fehlprägung sein kann – haben wir in diesem Beitrag erläutert.