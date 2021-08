FC Schalke 04: Terodde mit klarer Ansage – „Fans enttäuscht“

So hatte der FC Schalke 04 sich den Start in die Zweitliga-Saison nun wahrlich nicht vorgestellt.

Vier Spiele, vier Punkte, bereits acht Gegentore – das Ganze reicht gerade mal für Platz 13. Schalke 04 war als großer Aufstiegs-Favorit in die Saison gegangen. Nach vier Spielen finden die Königsblauen sich in den Niederungen der Tabelle wieder.

FC Schalke 04 tief betrübt

Noch erschreckender als die Punkteausbeute waren nur die Auftritte der Mannschaft von Trainer Dimitrios Grammozis. In den ersten drei Spielen zog Schalke sich jeweils nach früher Führung erstaunlich tief zurück. Der HSV und Aue bestraften diese Passivität. Einzig bei den formschwachen Kielern konnte S04 auf diese Weise einen Sieg einfahren.

Am Samstag der heftige Nackenschlag! Bei Jahn Regensburg ging Schalke mit 1:4 baden. Während Coach Grammozis und seine Spieler die dürftigen Leistungen gegen Hamburg und Aue noch relativierten, ging die Mannschaft nach dem Debakel in Regensburg hart mit sich ins Gericht.

Der FC Schalke 04 blickt auf einen schwachen Saisonstart zurück. Foto: imago images/RHR-Foto

Schalke-Stars stinksauer

„Alle, die auf dem Platz standen, müssen sich hinterfragen“, sagte Neuzugang Dominick Drexler: „Wir haben eine sehr schlechte Leistung gezeigt. Jeder sollte schauen, wo er sich weiter verbessern kann, sodass wir als Mannschaft besser spielen. Diese Partie müssen wir schnell abhaken.“

Auch Simon Terodde wollte die bittere Pleite nicht schönreden. „Es war ein schlechtes Spiel“, so der Schalke-Stürmer: „Wir müssen uns vorwerfen, dass wir in der ersten Halbzeit keine gute Leistung abgeliefert haben.“

Terodde weiter: „Die Fans – egal ob vor dem Fernseher oder im Stadion – sind enttäuscht, und das völlig zurecht. Das sind wir als Mannschaft auch.“

Schalke-Coach Grammozis fordert klare Steigerung

Auch Grammozis redete nicht lange um den heißen Brei herum. „Dass wir unseren Fans einen schlechten Tag bereitet haben, tut am meisten weh“, so der Trainer des FC Schalke: „Wir müssen versuchen, nicht nur in der Kabine eine Mannschaft zu sein, sondern diese auch auf dem Platz zu werden.“

Was Grammozis den Fans jetzt verspricht: „Dafür arbeiten wir jeden Tag hart. So wie Samstag dürfen wir uns aber nicht präsentieren und in dieser Höhe verlieren.“ (dhe)