FC Schalke 04: Alles doch schlimmer? Fans in Sorge – ER gibt Rätsel auf

Kaum steht der FC Schalke 04 auf dem Platz, kehrt ein leidiges Thema zurück. Immer wieder plagen die Gelsenkirchener Verletzungen. Eigentlich wollte man dem schon längst Herr werden. Doch auch jetzt machen sich wieder Sorgenfalten breit.

Konkret geht es um Neuzugang Paul Seguin. Der Mittelfeldspieler kam vor einigen Wochen von Union Berlin, sollte beim FC Schalke 04 der neue Motor werden. Mittlerweile sind die Fans allerdings in Sorge.

FC Schalke 04: Fragezeichen bei Seguin

Am Dienstag bestritten die Knappen ihr drittes Testspiel. Dieses Mal wartete der dänische Meister aus Kopenhagen. Eigentlich sollte Seguin in der Startelf sein Comeback feiern. Im ersten Spiel gegen Spelle-Venhaus hatte er gleich einen Schlag auf die Wade bekommen, fehlte danach im Mannschaftstraining.

Die Knappen wollten kein Risiko eingehen, ließen ihn beim Unentschieden gegen Bocholt aus dem Kader raus. Gegen Kopenhagen war der Neuzugang des FC Schalke 04 dann eigentlich wieder einsatzbereit – eigentlich.

Vorsichtsmaßnahme nach Aufwärmen

Beim Aufwärmen verletzte sich der 28-Jährige augenscheinlich erneut. Gleich machte sich Danny Latza bereit, der anschließend auch mit zehn seiner Kollegen beim Testspiel den Rasen betrat.

Die Knappen sprachen von einer Vorsichtsmaßnahme, um kein größeres Risiko einzugehen. Immerhin steht in wenigen Wochen bereits das erste Spiel in der 2. Liga an. Und da ist Seguin enorm wichtig.

FC Schalke 04: Fans in Sorge

Dennoch sorgen sich die Fans bereits. Zahlreiche Kommentare sammelten sich. Manch einer befürchtet eine längere Ausfallzeit. „Ich glaube, es geht schon wieder los“, kommentiert ein Fan. „Ne ey Leute, darf nicht wahr sein“, ein anderer.

„Hört sich an, als wäre der Schlag, wegen dem Seguin zuletzt schon aussetzen musste, doch schlimmer als befürchtet“, heißt es von einem dritten Anhänger des FC Schalke 04.