FC Schalke 04 – SC Paderborn: Auftritt lässt Fans komplett verzweifeln – „Das ist Schalke“

„Was zur Hölle war das schon wieder?“, werden sich die S04-Fans nach dem 3:3-Remis gegen den SC Paderborn denken. Königsblau gibt ein Spiel nach 2:0-Führung komplett aus der Hand, fällt plötzlich auseinander und schlägt sogar zurück.

Bei den Fans sorgt der Auftritt des FC Schalke 04 gegen den SC Paderborn wieder einmal für große Fragezeichen. Die Verzweiflung ist riesig. Langweilig wird es beim FC Schalke 04 nie.

FC Schalke 04 – SC Paderborn: S04 verspielt sichere Führung

Es sollte der vierte Heimsieg in Serie werden, die Abstiegsplätze sollten endlich hinter sich gelassen, womöglich sogar die große Aufholjagd gestartet werden – doch daraus wurde wieder einmal nichts, dabei sah es zunächst noch danach aus.

Mit dem Selbstbewusstsein aus dem starken 3:1-Erfolg gegen Tabellenführer FC St. Pauli startete Schalke gegen Paderborn. Ein schmeichelhafter Handelfmeter führte schließlich zur 1:0-Führung, Kenan Karaman verwandelte sich. Und auch nach der Pause lief es zunächst für Schalke. In der 50. Minute traf Bryan Lasme zum 2:0.

60 Minuten lang ließ Schalke kaum etwas zu, verteidigte grundsolide und hatte das Spiel eigentlich unter Kontrolle – doch plötzlich, scheinbar aus dem Nichts, brach die sichere Grundstruktur auseinander. Ein Traumtor von Aaron Zehnter (60.) brachte Paderborn dann zurück ins Spiel. Dann wurde es richtig wild.

Erst forderte Schalke nach einem angeblichen Foul an Simon Terodde einen Elfmeter. Der Videoschiedsrichter überprüfte und entschied nicht für Strafstoß. Im Gegenzug bekam Thomas Kalas den Ball im Strafraum an den Arm. Die Entscheidung: Elfmeter. David Kinsombi trat an, schoss schwach, sehr zentral. Torwart Marius Müller war dran, hätte ihn definitiv halten können, doch der Ball landete im Tor. Ausgleich.

Wildes Ende ohne Schrecken

Doch damit noch längst nicht genug: Nach einem Ballverlust von Derry John Murkin landete der Ball über mehrere Stationen bei Sebastian Klaas, der zum 3:2 einschoss. Spiel gedreht. Die Verzweiflung bei den Schalke-Fans war riesig. Sie hatten die Rechnung aber ohne Keke Topp gemacht: Der Youngster setzte sich nach einem langen Ball im Strafraum spektakulär durch und traf zum 3:3-Ausgleich. Immerhin ein Punkt für S04.

Trotz Punktgewinn gibt der FC Schalke 04 den Fans aber wieder einmal ein großes Rätsel auf. „Was machen wir da jetzt draus? S04 verspielt einen sicher geglaubten Heimsieg, verspielt wichtige Punkte im Kampf um… was auch immer. Am Ende kannste froh sein, hier einen Punkt zu holen. Das ist Schalke. Meine Lebenserwartung ist dramatisch gesunken“, fasste ein S04-Fan die Situation zusammen.