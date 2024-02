FC Schalke 04: Ex-Star erlebt nächsten Rückschlag – ist seine Karriere noch zu retten?

Ist die Karriere von Salif Sané noch zu retten? Mehr als anderthalb Jahre nach seinem Aus beim FC Schalke 04 ist der Verteidiger noch immer vereinslos. Nun erlebte er den nächsten Rückschlag.

Mit Schließung des Transferfensters war klar: In Deutschland wird der Ex-Star des FC Schalke 04 diese Saison keinen neuen Verein mehr finden. Wird er im Ausland noch fündig oder folgt der traurige Abschied vom Profi-Fußball?

FC Schalke 04: Salif Sané sucht weiter einen Verein

Auf seinem letzten Instagram-Post trägt er noch Königsblau und die Zweitliga-Radkappe. In seiner Twitter-Bio steht noch „Nationalspieler“. Doch das Achtelfinal-Aus seiner Mannschaftskollegen aus dem Senegal sah er – wie schon den Afrika Cup zuvor – nur vor dem Fernseher. Ob Salif Sané seine Karriere noch einmal fortsetzen kann? Die Zweifel wachsen von Tag zu Tag.

Im Sommer 2022 lief sein Vertrag beim FC Schalke 04 aus. Eine Verlängerung war ausgeschlossen – denn mit seinem Abgang erlösten sich die in heftige Schieflage geratenen Knappen vom letzten Großverdiener alter Tage. Sané begab sich auf die Suche nach einem neuen Klub. Niemand konnte damals ahnen, dass er im Februar 2024 noch immer suchen würde.

Seit anderthalb Jahren vereinslos

Der einst gefeierte Leuchtturm in der S04-Abwehr findet einfach keinen Verein mehr. Zahlreiche schwere Verletzungen und der Horror-Abstieg mit Schalke sind schwarze Flecken im Lebenslauf, die offenbar alle Kandidaten abwinken lassen. Die Klage gegen den FC Schalke 04 wegen angeblicher ausstehender Gehaltszahlungen und das fortgeschrittene Fußballer-Alter von inzwischen 33 Jahren dürften auch nicht helfen.

Nun hat die Klubsuche des Senegalesen den nächsten Rückschlag erlitten. Eine deutsche Sonder-Regel wird Salif Sané erneut zum Verhängnis. Mit Schließung des Winter-Transferfensters dürften Vereine nämlich auch keine vertragslosen Spieler mehr verpflichten. In dem Land, in dem sich mit neun Jahren der größte Teil seiner Karriere abspielte, wird er bis zum 1. Juli also auf keinen Fall mehr unterkommen.

Auch um Interessenten ist es still geworden. Im vergangenen Jahr hielt sich Sané bei den Vancouver Whitecaps fit. Auch dort kam es aber zu keinem Engagement. Eine Fortsetzung der Karriere – sie wird immer unwahrscheinlicher.