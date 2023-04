FC Schalke 04: Werder schlägt vor S04-Duell Alarm – es drohen wohl bittere Ausfälle

Dort, wo sich Werder Bremen in der Tabelle aktuell befindet, wäre auch gerne der FC Schalke 04. Denn die Hanseaten haben elf Punkte Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz, werden wohl nicht mehr unten reinrutschen in den letzten fünf Spielen in dieser Saison.

Der FC Schalke 04 hingegen braucht nun unbedingt Siege, um den nächsten Abstieg zu vermeiden. Anfangen wollen die Königsblauen am besten gegen Bremen. Doch vor dem Aufsteigerduell haben die Grün-weißen große Personalsorgen.

FC Schalke 04: Werder schlägt vor S04-Duell Alarm

So erklärte Bremen-Coach Ole Werner vor dem Auswärtsspiel beim FC Schalke 04, dass hinter einigen Namen aus dem Bremen-Kader Fragezeichen stehen. Vor allem auf der Stürmerposition droht mit den angeschlagenen Niclas Füllkrug (Wadenprobleme), Marvin Ducksch (krank) und Eren Dinkci (Probleme am Fuß) ein Engpass. „Wir werden uns auf alle Eventualitäten vorbereiten“, so Werner. Zudem fehlten im Training am Donnerstag noch Amos Pieper und Felix Agu.

Auch interessant: FC Schalke 04: Reis deutet Startelf-Comeback an – Kapitän Latza wird das gar nicht gefallen

„Wir müssen aber auch erstmal abwarten, wie es dann wirklich aussieht.“ Grundsätzlich hat der Cheftrainer einige „Ideen im Kopf“, hofft aber gleichzeitig auch, dass „aus den Fragezeichen“, die hinter dem einen oder anderen Einsatz stehen, „noch Ausrufezeichen werden“.

Nach zuletzt sechs sieglosen Partien gelang Bremen ein Befreiungsschlag bei Hertha BSC. Mit 4:2 gewannen die Hanseaten die Partie im Olympiastadion. Bei einem weiteren Sieg gegen den FC Schalke 04 würde das Werner-Team einen großen Schritt zum Klassenerhalt machen. Der Ligaverbleib ist theoretisch schon am Samstagabend möglich.

Personallage bei S04 wieder besser

Doch der FC Schalke 04 wird was dagegen haben. Die Königsblauen wollen ebenfalls mit einem Sieg vom Abstiegsplatz runter und für den Saison-Endspurt wieder Motivation sammeln. Deshalb kommt es den Knappen gelegen, dass einige Spieler schon gegen Bremen zurückkehren werden.

Mehr News für dich:

Tom Krauß fehlte zuletzt gelbgesperrt beim SC Freiburg (0:4) und auch Maya Yoshida fiel zuletzt verletzt aus. Beide sind Kandidaten für die Startelf. Über ein frühzeitiges Comeback von Sebastian Polter und Cedric Brunner wurde spekuliert, aber gegen Bremen kommen beide nicht zum Einsatz. Spätestens gegen den 1. FSV Mainz 05 sind beide Profis wieder ein Thema.