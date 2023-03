FC Schalke 04 mit starkem Zeichen! Fans sind von dieser Aktion gerührt – „Das ist Spitze“

Starke Aktion des FC Schalke 04! Der Verein wird ab sofort nach jedem Heimspiel in der Veltins-Arena übriggebliebenes Essen an die Initiative „Gelsenkirchen packt an – Warm durch die Nacht“ spenden.

Über das Projekt werden Obdachlose und Menschen mit wenig Geld mit Mahlzeiten versorgt. Die Fans des FC Schalke 04 feiern die Aktion ihres Klubs – und das zurecht.

FC Schalke 04 mit starkem Zeichen

Für viele Menschen ist es eine Selbstverständlichkeit, wenn man jeden Tag eine warme und leckere Mahlzeit zu sich nehmen kann. Der FC Schalke 04 macht es nun auch den Bedürftigen der Stadt Gelsenkirchen möglich. Der Traditionsklub will nach jedem Heimspiel nicht verzehrte Speisen aus der Arena an „Gelsenkirchen packt an – Warm durch die Nacht“ spenden. Bereits nach dem Duell gegen den VfB Stuttgart (2:1) konnten über 120 Menschen satt und glücklich gemacht werden.

Salate, Hirschgulasch, Maultaschen, Reis und Couscous-Gemüse lud Tina Krone, eine der Initiatorinnen von „Warm durch die Nacht“, am Montagmittag (27. Februar) mit helfenden Händen in ihren Kleintransporter. „Die Spende ist eine enorme Wertschätzung für unsere Arbeit, vor allem aber für die Menschen, die zu uns kommen“, freut sich Krone. „Die Gelsenkirchener sind alle Schalker, es gibt eine starke Verbindung zum Verein. Sie spüren, dass an sie gedacht wird.“

Auch Guido Kabacher, Geschäftsführer der Arena Management GmbH freut sich über die Aktion des S04. „Trotz genauer Planungen lässt es sich leider nicht immer vermeiden, dass Lebensmittel bei uns zurückbleiben. Auf diese Weise finden die vom Schalker Catering zubereiteten Speisen noch eine sinnvolle Verwendung. Sie kommen da an, wo sie am nötigsten gebraucht werden, und bereiten anderen eine große Freude.“

Fans feiern Aktion

Die Aktion kommt bei den Fans des FC Schalke 04 jedenfalls mehr als nur gut an. „Tolle Sache“, „Das ist Spitze“ und „Sehr stark. Das ist mein Verein“, heißt es unter anderem in den sozialen Medien.