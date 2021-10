FC Schalke 04: Bei Testspiel-Sieg gegen Lübeck – tolle Geste vor dem Spiel

Die Länderspielpause nutzen viele Mannschaften dafür, um einige Testspiele zu absolvieren. So auch der FC Schalke 04.

Am Donnerstag gastierte der FC Schalke 04 beim VfB Lübeck. Die Königsblauen entschieden das Testspiel mit 2:0 für sich. Vor der Partie sorgten die Hanseaten für eine tolle Geste.

FC Schalke 04: Tolle Geste vom VfB Lübeck

Am vergangenen Sonntag stellte S04-Stürmer Simon Terodde den Zweitliga-Torrekord her. Gegen den FC Ingolstadt erzielte der Angreifer beim 3:0-Heimsieg sein 153. Treffer in der 2. Liga.

VfB Lübeck - Schalke 0:2 (0:1)

Tore: 0:1 Marius Bülter (37.), 0:2 Hanraths (85.)

Vor dem Spiel wurde Terodde von den Lübeckern geehrt. Der Top-Torjäger bekam ein Lübeck-Trikot geschenkt, wie der S04 auf Twitter mitteilte.

„Schöne Geste, VfB Lübeck. Das Marzipan-Geschenk aber nicht auf einmal aufessen, Simon.“

FC Schalke 04 gewinnt Testspiel

Beim Testspiel wirkte Terodde dann nicht mit und sah zu, wie sich sein Team mit wenig Spektakel zum Sieg schoß.

Die nächsten Gegner des FC Schalke 04:

15.10.: Hannover 96 (18.30 Uhr)

23.10.: Dynamo Dresden (20.30 Uhr)

29.10.: 1. FC Heidenheim (18:30 Uhr)

In der ersten Halbzeit erzielte Marius Bülter (37.) nach einem starken Alleingang die 1:0-Führung für den FC Schalke 04. Der Torschütze zum 2:0 war Mika Hanraths (84.), der Kapitän der U23-Mannschaft ist.

Weiter geht es für die Königsblauen dann nach der Länderspielpause in der 2. Liga. Am 15. Oktober gastiert Schalke bei Hannover 96. (oa)