FC Schalke 04: Poker wird problematisch – weicht S04 von seinen Plänen ab?

Es wird ein bitterer Abgang – und der FC Schalke 04 kann ihn nicht mehr verhindern: Marius Bülter hat dem Absteiger seinen Wechselwunsch mitgeteilt und wird in diesem Sommer definitiv gehen.

Als Favorit auf einen Bülter-Transfer gilt aktuell die TSG Hoffenheim. Mit den Kraichgauern führt der FC Schalke 04 aber gerade schwierige Verhandlungen. Muss S04 von seinen Plänen weichen, damit ein Deal über die Bühne geht?

FC Schalke 04: Poker wird problematisch

Vor Kurzem sah es noch so aus, als würde ein Wechsel schnell über die Bühne gehen. Denn Marius Bülter ist heiß begehrt, zahlreiche Klubs sind interessiert. Den Zuschlag bekommt allerdings wohl die TSG Hoffenheim, mit der Bülter eine Einigung erzielt hat. Eine Einigung mit dem FC Schalke 04 fehlt hingegen.

Auch interessant: FC Schalke 04: Neuzugang Lasme stellt eine Sache klar – S04-Stadionsprecher hört genau hin

Grund dafür sind die Ablöseforderungen der Königsblauen. Die Hoffenheimer hatten ein erstes Angebot abgegeben. Die lag bei 1,8 Millionen Euro plus Boni. Viel zu wenig für die Gelsenkirchener, die direkt abgelehnt haben.

Schließlich fordern Sportvorstand Peter Knäbel und Sportdirektor Andre Hechelmann fünf Millionen Euro für Bülter, der noch einen Vertrag bis 2025 bei den Knappen hat. Allerdings ist jetzt auch zu hören, dass S04 sich mit einer Ablöse von 3,5 Millionen Euro plus Boni zufriedengeben möchte.

Weicht S04 von Plänen ab?

Bedeutet also, dass der FC Schalke 04 von seinen Plänen wohl abweicht und einen Gang runterschraubt. Die fünf Millionen wären für die TSG Hoffenheim eigentlich auch kein Problem zu bezahlen. Schließlich haben die Kraichgauer gerade gut 27 Millionen Euro für Christoph Baumgartner kassiert, der ab der kommenden Saison zu RB Leipzig wechseln wird.

In den kommenden Tagen werden weitere Gespräche zwischen Schalke und Hoffenheim geführt. Sollte es auch da keine Einigung geben, ist es gut möglich, dass Marius Bülter am Montag (26. Juni) beim Trainingsauftakt der Gelsenkirchener mit am Start sein wird. Gibt einer der beiden Klubs allerdings nach, steht einem Wechsel nichts mehr im Wege.

Mehr News für dich:

Neben Bülter ist auch Rodrigo Zalazar ein heißes Thema aktuell. Der Uruguayer ist ebenfalls begehrt, wird S04 auch in diesem Sommer höchstwahrscheinlich verlassen. Ein erstes Angebot kam ebenfalls rein. Ob Schalke sich darauf einlassen wird?