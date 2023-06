Neben Marius Bülter hat auch Rodrigo Zalazar in den vergangenen Tagen und Wochen die Schlagzeilen geschrieben. Die beiden S04-Stars werden aber auch weiterhin im Fokus stehen. Denn beide sind begehrt und beide wollen den Verein verlassen.

Während es Bülter womöglich zur TSG Hoffenheim zieht, könnte Zalazar in der kommenden Saison im Ausland spielen. Gerüchten zufolge sind drei brasilianische Teams an dem Uruguayer interessiert. Ein Angebot soll es auch schon gegeben haben. Allerdings ist unklar, ob der FC Schalke 04 sich darauf einlässt.

FC Schalke 04: Zalazar-Abgang rückt näher

Er ist der Aufstiegsheld des FC Schalke 04 und gehörte in der Bundesliga auch zu den offensivgefährlichsten Spielern: Rodrigo Zalazar. Für seine guten Leistungen der vergangenen Jahre wurde der Mittelfeldspieler mit seinem ersten Länderspiel für die uruguayische Nationalmannschaft belohnt. Auch dort wusste Zalazar zu glänzen, erzielte einen Doppelpass und bereitete einen weiteren Treffer vor.

Das macht den Publikumsliebling natürlich auch begehrt. Interessenten gibt es aus dem Ausland. Vor allem in Brasilien sind drei Klubs an ihm dran: Palmeiras Sao Paulo, Flamengo und Internacional Porto Alegre.

Demnach soll es auch schon ein erstes Angebot geben. So berichtet der brasilianische Journalist Sebastian Duarte, dass Internacional Zalazar gerne für eine Saison ausleihen und eine Kaufoption im Vertrag verankern möchte.

Lässt sich S04 auf diesen Deal ein?

Allerdings hat der FC Schalke 04 solch einen Deal abgelehnt und besteht auf einen sofortigen Verkauf. Da Zalazar in Gelsenkirchen noch einen Vertrag bis Sommer 2026 hat, fordert Königsblau drei bis fünf Millionen Euro für den Neu-Nationalspieler. Zalazar selbst interessiert sich aber eher für Palmeiras.

So oder so zeichnet sich immer mehr ein Abgang des 23-Jährigen ab. Zuletzt sagte der S04-Star über seine Zukunft: „Der brasilianische Fußball ist auch sehr gut, es gibt viel Talent, viel Konkurrenz, auch weil es viele Turniere gibt. Die Wahrheit ist, dass ich immer noch keine Ahnung habe. Wenn mein Berater etwas weiß, was er mir noch nicht gesagt hat, werden wir sehen, was in Zukunft passiert“, so Zalazar.

Nach den bitteren Abgängen von Moritz Jenz, Tom Krauß und Alex Kral würden dann auch noch Marius Bülter und Rodrigo Zalazar wohl bald dazukommen. Für die S04-Fans schon schlimm genug. Doch es gibt auch schon einige Neuzugänge bei Königsblau. Ron Schallenberg, Paul Seguin und Marius Müller wurden in den vergangenen Tagen präsentiert. Weitere neue Spieler werden bald folgen.