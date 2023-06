FC Schalke 04: Bülter-Transfer stockt – bringt DAS jetzt Schwung rein?

Es wird ein bitterer Abgang für den FC Schalke 04, doch anders geht es nicht. Marius Bülter möchte nicht den Gang in die 2. Bundesliga antreten, sondern viel lieber im Oberhaus bleiben. Interessenten gibt es genug. Der größte Favorit auf einen Transfer ist die TSG Hoffenheim.

Mit den Hoffenheimern hat sich Bülter bereits geeinigt. Doch die Vertragsverhandlungen mit dem FC Schalke 04 und der TSG dauern an. S04 will mehr Geld, Hoffenheim bietet allerdings weniger an. Nun könnte aber Schwung in die Verhandlungen kommen.

FC Schalke 04: Bülter-Transfer stockt

Bülter wird den FC Schalke 04 verlassen, das steht fest. Der 30-Jährige kann sich einen Verbleib bei dem Verein, mit dem er vor einem Jahr in die Bundesliga aufgestiegen ist, nicht vorstellen. In der abgelaufenen Saison machte er sich mit elf Toren begehrt. Den Zuschlag könnte die TSG Hoffenheim bekommen, mit der der Offensivspieler auch schon eine Einigung erzielt hat.

Dagegen läuft es in den Verhandlungen zwischen den beiden Vereinen nicht so, wie erhofft. Weder Schalke noch Hoffenheim konnten bis dato einen Vollzug vermelden. Der Grund dafür ist die Ablöseforderung des S04.

Trotz der geringen Rest-Vertragslaufzeit von nur zwei Jahren sollen die Gelsenkirchener rund fünf Millionen Euro für Bülter fordern, der schon in der Aufstiegssaison 2021/22 mit starken Leistungen überzeugt hatte. So viel Ablöse will die TSG allerdings wohl nicht zahlen. Nun aber könnte Schwung reinkommen.

TSG kassiert Ablöse für Baumgartner

Denn die Hoffenheimer haben Christoph Baumgartner an RB Leipzig verkauft. Dem Vernehmen nach fließen je nach Aktivierung vereinbarter Boni schlussendlich zwischen 24 und 27 Millionen Euro. Das wird auch der FC Schalke 04 mitbekommen haben.

Somit wären die fünf Millionen Euro, die gefordert wären, für die Hoffenheimer locker zu bezahlen. Ob die Kraichgauer allerdings auch nachgeben werden, wird sich dann zeigen.

Währenddessen sucht Königsblau nach einem Ersatz für Bülter. Neben Tim Skarke soll noch ein Spieler aus der 2. Bundesliga kommen. Ein Vollzug wird schon bald erwartet.