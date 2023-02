FC Schalke 04: Bittere Kunde vor Kellergipfel – gleich mehrere Stars können nur zuschauen

Für den FC Schalke 04 wird das kommende Heimspiel gegen den VfB Stuttgart wegweisend. Schafft es S04 nicht endlich drei Punkte zu holen, wird es enorm eng für Königsblau. Für die Schwaben ist es jedoch ein nicht weniger wichtiges Duell. Bei einem Sieg von Blau-Weiß wäre Stuttgart nur noch drei Punkte vor Platz 18.

Vor dem so bedeutungsvollen Spiel zwischen dem FC Schalke 04 und dem VfB Stuttgart müssen beide Teams weitere Verletzungen ihrer Spieler melden. Das Lazarett beider Teams wächst. Ein Umstand, den die Trainer der abstiegsbedrohten Vereine absolut nicht gebrauchen können.

FC Schalke 04: Nasenbeinbruch nach Zusammenprall

Vor dem Auswärtsspiel bei Union Berlin musste Schalke bereits die Ausfälle von Soichiro Kozuki und Tim Skarke verkraften. Skarke verletzte sich im Heimspiel gegen Wolfsburg am Fuß und konnte seither nicht mehr trainieren. Kozuki verletzte sich im Training und fehlt ebenfalls. Beide Ausfälle schmerzten S04 sehr. Ein Einsatz der beiden Flügelspieler am kommenden Wochenende ist mehr als fraglich.

Nun fällt ein weiter Stammspieler aus, denn S04-Rechtsverteidiger Cedric Brunner verletzte sich in Berlin. Der Schweizer erlitt in einem Zusammenprall einen Nasenbeinbruch und fehlt vorerst. Dies bestätigte Sportvorstand Peter Knäbel vor dem Training am Dienstagnachmittag (21. Februar). „Jetzt haben wir zum Glück genügend Alternativen im Kader“, ergänzte der 56-Jährige allerdings.

Dennoch ist der Ausfall Brunners besonders bitter: Seit der Rückrunde konnte er seine Leistungen stark steigern und war wichtiger Bestandteil der Null-Gegentor-Defensive von S04. Diese wird Schalke-Coach Thomas Reis nun verändern müssen. Youngster Mehmet Can Aydin gilt als wahrscheinlichster Ersatz für den verletzten Brunner.

S04: Auch Stuttgart mit Verletzungssorgen

Beim VfB Stuttgart sieht die Personallage etwas entspannter aus, einige wichtige Spieler fallen dennoch aus. Während VfB-Angreifer Tiago Tomas erstmals seit zwei Wochen wieder trainieren konnte, fehlt Serhou Guirassy weiterhin. Der Stürmer verletzte sich vor knapp zwei Wochen im Heimspiel gegen Bremen und muss seitdem mit einem Sehnenanriss im Adduktorenbereich zusehen. Während ein Einsatz von Tomas noch fraglich ist, fällt Guirassy definitiv aus.

Ebenfalls sicher fehlen wird Pascal Stenzel. Der Rechtsverteidiger verletzte sich beim 3:0-Sieg gegen den 1. FC Köln. Stenzel wurde erst in der 81. Minute eingewechselt und zog sich dabei einen kleinen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zu.

Das Kellerduell zwischen Schalke und Stuttgart könnte für beide Teams also unter optimaleren Umständen ablaufen. Ausreden dürfen das aber für beide Mannschaften nicht sein. Dafür geht es am Samstagabend (18:30 Uhr) um zu viel. Sowohl für Königsblau als auch für die Schwaben ist verlieren eigentlich verboten.