FC Schalke 04 sortierte ihn aus – jetzt trumpft ein Ex-Talent richtig auf

Viele junge Talente sind beim FC Schalke 04 zu absoluten Stars gereift. Namen wie Neuer, Sané oder Draxler schweben noch immer über der Knappenschmiede. Die Knappenschmiede ist das Aushängeschild von Königsblau, der Fokus liegt schon seit vielen Jahren auf Nachwuchsspieler aus den eigenen Reihen.

Trotz Namen wie Neuer, Sané, Draxler und Co. sind solche Mega-Stars die Ausnahme. Viele junge Spieler, die vom Durchbruch beim FC Schalke 04 träumen, schaffen es nicht. Ein Ex-Talent, das Schalke einst aussortierte und für zu schlecht befand, blühte nach seinem Abgang richtig auf und spielt jetzt mit einem deutschen Top-Klub in der Königsklasse.

FC Schalke 04: Champions League statt Abstiegskampf

Philipp Max ist mit dem FC Schalke aufgewachsen, spielte selber für Königsblau und debütierte im Schalker Trikot in der Bundesliga. Dennoch fand Max sein Glück nicht im Ruhrgebiet. Sein Vater spielte vier Jahre beim S04, war 1997 Teil der legendären Eurofighter. Der Name „Max“ ist jedem Schalker sofort ein Begriff. Philipp Max wollte es seinem Vater gleichtun. Er wechselte 2010 aus der U17 Bayern Münchens zu Blau-Weiß. Durchlief die U19 und die U23 von S04 und feierte in der Saison 2013/14 sein Bundesliga-Debüt auf Schalke. Der Durchbruch beim Revierklub blieb ihm allerdings verwehrt. 2014 wechselte der Linksverteidiger zum Karlsruher SC, von dort ging es weiter zum FC Augsburg.

Bei den Fuggerstädtern reifte Max zu einem gestandenen Profi. Der Linksfuß konnte vor allem mit seinen präzisen Flanken und den starken Standards überzeugen. Er lief 156 Mal für den FCA auf, ehe es 2020 für etwa siebeneinhalb Millionen Euro zu PSV Eindhoven ging. Dort folgten weitere beachtliche Erfolge. Er feierte im November 2020 sogar sein Debüt in der Deutschen Nationalmannschaft. Spätestens zu diesem Zeitpunkt war der Name Philipp Max wahrscheinlich jedem deutschen Fußballfan ein Begriff.

Im vergangenen Winter-Transferfenster kehrte der 29-Jährige wieder nach Deutschland zurück. Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt verpflichtete Max per Leihe mit Kaufplicht in Höhe von zwei Millionen Euro. Ein absolutes Schnäppchen für die Eintracht. Seither ist er fester Bestandteil der Startelf von SGE-Coach Oliver Glasner. Gut möglich also, dass es für Philipp Max im Achtelfinal-Hinspiel gegen den SSC Neapel (Dienstag, 21:00 Uhr) zum ersten Champions-League-Einsatz seiner Karriere kommt.

S04: Rückkehr zu Königsblau?

Mit der Eintracht spielt Max jetzt also um Titel mit, während Schalke um den Verbleib in Liga eins kämpft. Rückblickend könnte man wohl sagen, dass der Außenverteidiger alles richtig gemacht hat. Max freut sich riesig über sein erstes Spiel in der Königsklasse. Für ihn sei es was Besonderes, mit Frankfurt international spielen zu dürfen. „Wenn wir an unser Maximum kommen sollten, dann haben wir immer eine Chance. Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie immer zu besonderen Dingen fähig ist“, erklärte er gegenüber „Sport1“.

Eines Tages würde der 29-Jährige gerne wieder zum FC Schalke zurückkehren. „Nochmal für Schalke aufzulaufen, ist ein sehr großer Wunsch von mir“, verriet Max 2021 während seiner Zeit in Eindhoven in einem „Sport1“-Interview.

Ein Szenario, was aktuell äußerst unrealistisch scheint. Während der FC Schalke 04 um das Überleben in der Bundesliga kämpft, trumpft Phillipp Max mit Eintracht Frankfurt groß auf. Dass Max jedoch eines Tages zu Blau-Weiß zurückkehrt und eventuell dort seine Karriere ausklingen lässt, ist für alle Schalker wahrscheinlich ein schöner Gedanke. Auch für Max selber wäre das Kapitel Schalke 04 mit einer möglichen Rückkehr rund.