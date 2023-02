FC Schalke 04: Knappen nicht zu bremsen – DAVON können die Profis nur träumen

Die Knappenschmiede war schon immer der ganze Stolz des FC Schalke 04. Viele Talente schafften es nach der Ausbildung zu den Profis auf die ganz große Bühne. Und aktuell scheint der Pottklub die beste U17 der Bundesliga West zu haben.

Denn die Junioren konnten am Samstag (25. Februar) bereits einen frühzeitigen Erfolg verbuchen. Gleichzeitig wirft das Licht der Youngsters einen großen Schatten auf die S04-Profis. Denn der Kontrast könnte derzeit nicht größer sein.

FC Schalke 04: U17 zieht vorzeitig in Meisterschafts-Endrunde ein

Am Samstagmittag absolvierten die U17-Junioren des FC Schalke 04 das absolute Topspiel gegen Arminia Bielefeld. Beide Mannschaften waren vor der Partie ungeschlagen und es war klar: Der Sieger übernimmt die Tabellenführung in der Bundesliga West. Das Duell konnten die Knappen am Ende der Spielzeit mit 3:0 klar für sich entscheiden.

Während die erste Halbzeit noch ohne große Torchancen ausfiel, platzte der Knoten bei den Königsblauen mit Wiederanpfiff. Taycan Etcibasi, Jermaine Jann und Ben Berzen waren die Torschützen zum Glück. Damit knüpfen die Knappen an eine bislang perfekte Saison an und der Traum geht noch weiter.

Profis können von Erfolg der Junioren nur träumen

Denn mit dem Sieg zieht die U17 bereits drei Spieltage vor dem Saisonende in die Endrunde um die deutsche Meisterschaft ein. Für die Schalker könnte es die zweite Westdeutsche Meisterschaft in Folge sein. Denn durch den Sieg haben sie einen gemütlichen Vorsprung von fünf Punkten auf den direkten Verfolger Arminia Bielefeld. 40:2 Tore – so lautet die erstaunliche Bilanz der S04-Knappen. Der Derby-Rivale Borussia Dortmund kann sie schon jetzt nicht mehr von der Spitze verdrängen.

Was die Junioren in dieser Saison spielen, davon können die Profis aktuell nur träumen. Denn vom Meistertitel ist der Pottklub weit entfernt, stattdessen ist der Klassenerhalt sogar ernsthaft in Gefahr. Auf dem letzten Tabellenplatz starteten die Profis bereits in die Rückrunde. Es folgten zwei deutliche Niederlagen, ehe sich die Mannschaft von Trainer Thomas Reis fing. Nach vier Remis in Folge landeten am Samstagabend die ersten drei Punkte gegen den VfB Stuttgart (2:1) auf dem Konto. Ein Hoffnungsschimmer in Richtung Klassenerhalt.