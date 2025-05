FC Schalke 04: Talent-Hammer! Königsblau atmet mächtig durch

Während die Profis des FC Schalke 04 die größten Abstiegssorgen abwenden konnten und vor dem vorzeitigen Klassenerhalt stehen, geht es für die U23 noch immer um alles. Drei Insolvenzen haben die Lage in der Regionalliga West zwar deutlich entspannt, ein Abstieg ist aber noch immer nicht vom Tisch.

Entsprechend groß war die Erlösung am Samstag (26. April). Das 5:0 gegen den direkten Konkurrenten Eintracht Hohkeppel schießen sich die Talente des FC Schalke 04 aus der roten Zone und dürfen auf den Klassenerhalt hoffen – egal was eine Liga darüber passiert.

FC Schalke 04: Talente mit Befreiungsschlag

Die Ausgangslage ist pikant: Die letzten drei Plätze stehen in der Regionalliga West bereits fest. KFC Uerdingen, Türkspor Dortmund und 1. FC Düren müssen zwangsabsteigen (hier die Details). Die Rettung für Schalkes U23? Nicht ganz, denn auch eine vierte Mannschaft es noch erwischen – wenn es einen Drittliga-Absteiger aus Nordrhein-Westfalen gibt. Und dort steht ausgerechnet mit Borussia Dortmunds U23 ein Team mächtig auf der Kippe.

Der Erzrivale ging am Samstag gegen Mitkonkurrent Hannover II 0:4 unter, erhöhte den Druck auf Schalkes Amateure weiter. Doch was machten die? Schossen sich gegen einen direkten Konkurrenten aus der Abstiegszone. 5:0 hieß es nach einem fulminanten Schlussspurt am Ende gegen Eintracht Hohkeppel. Der höchste Sieg der Saison zu einem exzellenten Zeitpunkt. Damit tauschten die beiden Mannschaften die Plätze – und die Elf von Trainer Jakob Fimpel befreit sich vorerst aus den schlimmsten Abstiegssorgen und darf vier Spieltage vor Schluss etwas durchatmen.

Schaffen BVB II und das ebenfalls noch nicht gerettete Alemannia Aachen den Klassenerhalt, darf der FC Schalke 04 am Ende zusammen mit Eintracht Hohkeppel jubeln. Bis dahin heißt es: Das Team aus dem Oberbergischen irgendwie hinter sich halten.